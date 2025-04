Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Διάλεξη Ομότιμοy Καθηγητή Αρχαιολογίας James Wright,

«Ο Κομμός ως λιμάνι της Εποχής του Σιδήρου στην επικράτεια της Γόρτυνας»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 στη διάλεξη της περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης.

Ομιλητής θα είναι ο James Wright, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Bryn Mawr College στην Pennsylvania των Η.Π.Α. και διευθυντής των ανασκαφών του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Κομμό.

Η διάλεξη θα δοθεί στα ελληνικά.

Ο καθηγητής Wright θα μας παρουσιάσει τον Κομμό, το λιμάνι της νότιας Κρήτης που γνώρισε μεγάλη ακμή κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Εκεί, πάνω σε μινωικά ερείπια, αναπτύχθηκε ένας ιερός χώρος που συνόδευε το εμπορικό και ναυτικό πέρασμα. Καπηλειά, αποθήκες, βωμοί και κύπελλα με τα πρώτα αλφαβητικά σημεία μας προσκαλούν σε μια περιήγηση στον κόσμο των ταξιδιών και της μνήμης, στον κόσμο των λιμανιών της Μεσογείου.

Πώς αλληλεπίδρασαν Φοίνικες και Κρήτες σε αυτό το λιμάνι της νότιας Κρήτης; Και πώς συνδέεται ο τόπος με τη γέννηση του ελληνικού αλφαβήτου; Θα μπορούσε άραγε η αμμουδιά του Κομμού να είναι εκείνη η «εσχατιά της Γόρτυνας», όπου η ομηρική καταιγίδα έφερε τα πλοία του Μενελάου, χαμένα στον δρόμο της επιστροφής από την Τροία;

Μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα ο καθηγητής Wright, θα φωτίσει άγνωστες πτυχές της ιστορίας αυτού του κοσμοπολίτικου ναυτικού σταθμού, όπου άνθρωποι από μακρινούς τόπους, οι θεοί τους, τα γράμματα και τα εμπορεύματα συναντήθηκαν μέσα στους αιώνες.

Ημερομηνία: Τετάρτη 30 Απριλίου 2025

Ώρα: 18:30

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Διαλέξεων

Είσοδος ελεύθερη

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube

Κύπελλο με εγχάρακτες σκηνές που παραπέμπουν σε ηρωικά επεισόδια της Ιλιάδας. 7ος αι. π.Χ. Κομμός, Ναός Β. Εκτίθεται στην περιοδική έκθεση ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης (©ΥΠΠΟ/ΟΔΑΠ/Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).

James Wright

(σύντομο βιογραφικό)

Ο James C. Wright κατείχε την έδρα William R. Kenan, Jr. και είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαιολογίας της Εγγύς Ανατολής του Κολλεγίου Bryn Mawr στην Πενσυλβάνια.

Υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Μεταπτυχιακής Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Bryn Mawr από το 1995 έως το 2000. Από το 2012 έως το 2017 διετέλεσε Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Σήμερα είναι Διευθυντής του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Κοιλάδας της Νεμέας και Διευθυντής των Ανασκαφών του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Κομμό, και τα δύο στην Ελλάδα. Συμμετείχε επίσης στις ανασκαφές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ στο Ιερό του Δία στη Νεμέα κατά τα έτη 1974–1977.

Η βασική του ερευνητική ενασχόληση επικεντρώνεται στην εξέλιξη των σύνθετων κοινωνιών στο Αιγαίο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αρχιτεκτονική, την αστικοποίηση, τα ταφικά έθιμα και τις διατροφικές πρακτικές. Έχει συγγράψει, επιμεληθεί ή συν-επιμεληθεί έξι βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, 68 άρθρα και πλήθος βιβλιοκριτικών.

Έχει λάβει επιχορηγήσεις και υποτροφίες από το American Council of Learned Societies, το National Endowment for the Humanities, το Ίδρυμα Andrew W. Mellon, το Ίδρυμα Alexander von Humboldt και την National Geographic Society. Είναι Αντεπιστέλλον Μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Είναι παντρεμένος με τη Mary K. Dabney.

Μαζί συνδιηύθυναν και δημοσίευσαν τις ανασκαφές στον λόφο Τσούγκιζα στη Νεμέα και τις ανασκαφές νεκροταφείων του μυκηναϊκού οικισμού στην Τσούγκιζα, καθώς και στις γειτονικές θέσεις Μπαρναβός και Αγία Σωτήρα. Η τελευταία δημοσίευση τιμήθηκε το 2021 με το Βραβείο Anna Marguerite McCann για Έργα Πεδίου από το Αμερικανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.