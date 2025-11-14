Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Παράταση της περιοδικής έκθεσης «Εκατόμπολις – Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης»

Ο τίτλος «Εκατόμπολις» αντλεί την έμπνευσή του από τον Όμηρο.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την παράταση της περιοδικής έκθεσης «ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ – Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης», η οποία φιλοξενείται στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου, επί των οδών Δούκος Μποφώρ και Χατζηδάκη.
Η έκθεση, που συγκέντρωσε θερμή ανταπόκριση από το κοινό και το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, παρατείνεται έως και την 15η Μαρτίου 2026 δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους επισκέπτες αλλά και στη σχολική κοινότητα να την επισκεφθούν.
Ο τίτλος «ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ» αντλεί την έμπνευσή του από τον Όμηρο, ο οποίος στην Ιλιάδα περιγράφει την Κρήτη ως «νησί εκατό πόλεων». Η έκθεση επιχειρεί να αποτυπώσει την ποικιλομορφία, τη δυναμική και την ακτινοβολία των αρχαϊκών κρητικών πόλεων, όπως αυτές προβάλλονται μέσα από μια εντυπωσιακή επιλογή περίπου 350 αρχαιολογικών ευρημάτων.
Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αντικείμενα που εκτίθενται για πρώτη φορά, καθώς και σημαντικά δάνεια από άλλα μουσεία της Ελλάδας. Ξεχωρίζουν κρητικά έργα από τη Σάμο και τους Δελφούς, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο. Ειδική θέση στην έκθεση κατέχουν τα συγκλονιστικά ευρήματα από το νεκροταφείο του Φαλήρου, ανάμεσά τους και τρεις ομαδικές ταφές εκτελεσμένων δεσμωτών, που φωτίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στην πόλη, το δίκαιο και την εξουσία.
Στην έκθεση παρουσιάζεται η Κρήτη ως γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο του μύθου και του άγραφου δικαίου των γενών, και στην αναδυόμενη γραπτή νομοθεσία των πόλεων-κρατών, καταγράφοντας έναν πολιτισμικό και πολιτικό μετασχηματισμό που καθόρισε την ιστορία του νησιού και επέδρασε δραστικά στη διαμόρφωση του ελληνικού κόσμου.
Τοποθεσία: Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Μαρτίου 2025
