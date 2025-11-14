Χανιά:Συγχαρητήρια Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στους συντελεστές του προγράμματος «εικονικών δικών»

Ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης παρακολούθησε σήμερα τις πρώτες «εικονικές δίκες ανηλίκων» που διεξήχθησαν στο Πρωτοδικείο Χανίων.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διοργάνωσαν από κοινού το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Πρωτοδικείο Χανίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Τους ρόλους των παραγόντων της δίκης ανέλαβαν μαθητές της Γ’ τάξης του 6ου Γυμνασίου και της Α΄ Τάξης του 2ου ΓΕΛ Χανίων που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από άμεση εμπειρία τον τρόπο λειτουργίας ενός δικαστηρίου.

«Η σημερινή εμπειρία όσων βρεθήκαμε στη δικαστική αίθουσα του Πρωτοδικείου Χανίων ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Πρόκειται για μια εξαιρετική εκπαιδευτική πρωτοβουλία και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές που έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία για ένα πολύ σημαντικό μάθημα γύρω από τον νόμο, τα δικαιώματα, τη Δικαιοσύνη και τη λειτουργία της.

Σε μια εποχή αμφισβήτησης των θεσμών και μείωσης του κύρους τους, η μόνη οδός προστασίας τους είναι η επανασύνδεσή τους με τους πολίτες, το άνοιγμα στην κοινωνία. Σήμερα τα παιδιά από τα σχολεία της πόλης μας είχαν αυτή την ευκαιρία και την αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες τέτοιες δράσεις».