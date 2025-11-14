«Το Πολυτεχνείο ζει; 52 χρόνια μετά»: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την επέτειο διοργανώνει Δήμος Ηρακλείου

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα Μ. Καρέλλη

Με αφορμή την επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973, ο Δήμος Ηρακλείου-Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και η Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις», διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Το Πολυτεχνείο ζει; 52 χρόνια μετά». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00 στην αίθουσα Μ. Καρέλλη, (οδός Ανδρόγεω 2ος όροφος).

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προβολή βίντεο, τραγούδια, μαρτυρίες και ομιλίες που αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία του Πολυτεχνείου και τα μηνύματά του στη σύγχρονη εποχή.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

• Έναρξη – Προβολή βίντεο «Νοέμβρης 1973» & τραγούδι «Μη με ρωτάς»

• Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί από τους διοργανωτές

Μουσικό διάλειμμα (Ακορντεόν)

• Γενικά για την Επέτειο του Πολυτεχνείου

• Μαρτυρία: Γιώργης Καράτζης, ποιητής, πολιτικός κρατούμενος. «Από την

αποφυλάκιση στην εξέγερση του Πολυτεχνείου».

Τραγούδι: «Κόκκινο τριαντάφυλλο»

• Μαρτυρία: Μαρία Φραγκιαδάκη, φιλόλογος. «Ένα μικρό Πολυτεχνείο της

περιφέρειας».

Τραγούδι: «Ένα το χελιδόνι»

• Ομιλία: Αντώνης Καρτσάκης, Δρ. Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης «Το Πολυτεχνείο δεν είναι γιορτή».

Τραγούδι: «Προσκύνημα»

• Κλείσιμο – Ευχαριστίες.

Τραγούδι: «Της Δικαιοσύνης ήλιε»

Ο συντονισμός της εκδήλωσης θα γίνει από την φιλόλογο Μαρία Φραγκιαδάκη και αποτελεί μια ευκαιρία αναστοχασμού πάνω στα ιδανικά της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, που ενέπνευσαν το Πολυτεχνείο και εξακολουθούν να εμπνέουν τις νεότερες γενιές.