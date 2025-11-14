ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

«Το Πολυτεχνείο ζει; 52 χρόνια μετά»: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την επέτειο διοργανώνει Δήμος Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 19:00 στην αίθουσα Μ. Καρέλλη

Με αφορμή την επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973, ο Δήμος Ηρακλείου-Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και η Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις», διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Το Πολυτεχνείο ζει; 52 χρόνια μετά». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00 στην αίθουσα Μ. Καρέλλη, (οδός Ανδρόγεω 2ος όροφος).

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προβολή βίντεο, τραγούδια, μαρτυρίες και ομιλίες που αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία του Πολυτεχνείου και τα μηνύματά του στη σύγχρονη εποχή.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

• Έναρξη – Προβολή βίντεο «Νοέμβρης 1973» & τραγούδι «Μη με ρωτάς»
• Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί από τους διοργανωτές

Μουσικό διάλειμμα (Ακορντεόν)
• Γενικά για την Επέτειο του Πολυτεχνείου
• Μαρτυρία: Γιώργης Καράτζης, ποιητής, πολιτικός κρατούμενος. «Από την
αποφυλάκιση στην εξέγερση του Πολυτεχνείου».

Τραγούδι: «Κόκκινο τριαντάφυλλο»
• Μαρτυρία: Μαρία Φραγκιαδάκη, φιλόλογος. «Ένα μικρό Πολυτεχνείο της
περιφέρειας».

Τραγούδι: «Ένα το χελιδόνι»
• Ομιλία: Αντώνης Καρτσάκης, Δρ. Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης «Το Πολυτεχνείο δεν είναι γιορτή».
Τραγούδι: «Προσκύνημα»
• Κλείσιμο – Ευχαριστίες.

Τραγούδι: «Της Δικαιοσύνης ήλιε»
Ο συντονισμός της εκδήλωσης θα γίνει από την φιλόλογο Μαρία Φραγκιαδάκη και αποτελεί μια ευκαιρία αναστοχασμού πάνω στα ιδανικά της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, που ενέπνευσαν το Πολυτεχνείο και εξακολουθούν να εμπνέουν τις νεότερες γενιές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Συγχαρητήρια Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στους συντελεστές του...

0
Ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης παρακολούθησε σήμερα τις πρώτες...

Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη του Πολυτεχνείου Κρήτης...

0
Η Διεθνής Ομοσπονδία Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union...

Χανιά:Συγχαρητήρια Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στους συντελεστές του...

0
Ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης παρακολούθησε σήμερα τις πρώτες...

Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη του Πολυτεχνείου Κρήτης...

0
Η Διεθνής Ομοσπονδία Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη του Πολυτεχνείου Κρήτης νέα Εθνική Εκπρόσωπος στη Διεύθυνση Αναλυτικής Χημείας (Division V) της IUPAC
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Συγχαρητήρια Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στους συντελεστές του προγράμματος «εικονικών δικών»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST