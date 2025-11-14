Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη του Πολυτεχνείου Κρήτης νέα Εθνική Εκπρόσωπος στη Διεύθυνση Αναλυτικής Χημείας (Division V) της IUPAC

Η Διεθνής Ομοσπονδία Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure Applied Chemistry-IUPAC) ανακοίνωσε τη νέα Επιτροπή της Διεύθυνσης Αναλυτικής Χημείας (Division V) για τη διετία 2026–2027. Μεταξύ των Εθνικών Εκπροσώπων (National Representatives) εκλέχθηκε η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία θα συμβάλει στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης εκπροσωπώντας τη χώρα μας στη διεθνή αυτή επιστημονική κοινότητα.

Η IUPAC είναι η διεθνής ομοσπονδία εθνικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους Χημικούς στις αντίστοιχες ανεξάρτητες χώρες, όπως εθνικές ενώσεις χημείας, εθνικές ακαδημίες επιστημών ή άλλα αντίστοιχα σώματα που αντιπροσωπεύουν τους Χημικούς σε εθνικό επίπεδο. Η IUPAC ιδρύθηκε το 1919, ως διάδοχος οργανισμός του Διεθνούς Κογκρέσου Εφαρμοσμένης Χημείας (International Congress of Applied Chemistry), με στόχο την πρόοδο της Χημείας. Η Division V της IUPAC, που αφορά την Αναλυτική Χημεία, αποτελεί ένα από τα βασικά επιστημονικά τμήματα της Ένωσης και έχει ως αποστολή την προώθηση διεθνών προτύπων, ορισμών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της αναλυτικής επιστήμης.

Η νέα επιτροπή περιλαμβάνει διακεκριμένους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων:

Τρία Επίτιμα Μέλη (Emeritus Members): B. Hibbert (Αυστραλία), J. Labuda (Σλοβακία) και C. Magalhães (Πορτογαλία).

Δέκα Τακτικά Μέλη (Titular Members – TMs): D. Craston (Ηνωμένο Βασίλειο), υπηρετώντας ως Πρόεδρος της Διεύθυνσης (Division President – DP), R. Burks (ΗΠΑ), ως Αντιπρόεδρος της Διεύθυνσης (Division Vice President – DVP),

A. Tintaru (Γαλλία), ως Γραμματέας της Διεύθυνσης (Division Secretary – DS), μαζί με τους P. Forbes (Νότια Αφρική), I. Leito (Εσθονία), H. Li (Κίνα), V. Peterson (Αυστραλία), F. Piscitelli (Ιταλία), M. Ramalingam (Μαλαισία) και T. Takeuchi (Ιαπωνία).

Συνεργαζόμενα Μέλη (Associate Members – AMs): A. Bahadoor (Καναδάς), V. Baranovskaia (Ρωσία), P. Bollella (Ιταλία), G. Galbacs (Ουγγαρία), S. Ražić (Σερβία) και S. Wiedmer (Φινλανδία).

Δέκα Μέλη Εθνικών Εκπροσώπων (National Representatives – NRs): R. Apak (Τουρκία), N. Galić (Κροατία), P. Jarujamrus (Ταϊλάνδη), I. Kuselman (Ισραήλ), T. Pradeep (Ινδία), E. Psillakis (Ελλάδα), K.T. Tan (Κίνα/Ταϊπέι), D. van Oevelen (Ολλανδία), L. Vincze (Βέλγιο) και M. Montes-Bayón (Ισπανία).

Η συμμετοχή της Καθηγήτριας Έλιας Ψυλλάκη στην IUPAC ενισχύει τη διεθνή παρουσία της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της έρευνας που πραγματοποιείται στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας στη χώρα μας.