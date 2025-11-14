Δήμος Ηρακλείου:Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα προγράμματα άθλησης στα Δημοτικά Γυμναστήρια, τις αίθουσες γυμναστικής και τους ανοιχτούς χώρους

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα προγράμματα άθλησης στα Δημοτικά Γυμναστήρια, τις αίθουσες γυμναστικής και τους ανοιχτούς χώρους του Δήμου Χανίων

Ξεκίνησαν τα προγράμματα άθλησης για την περίοδο 2025-2026, τα οποία πραγματοποιούνται στα Δημοτικά Γυμναστήρια, στις αίθουσες γυμναστικής και στους ανοιχτούς χώρους του Δήμου Χανίων, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Αθλητισμού.

Οι εγγραφές στα αθλητικά προγράμματα πραγματοποιούνται αυτοπροσώπως στους χώρους άθλησης και έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Στους διαθέσιμους χώρους άθλησης προστίθεται, με τη συμβολή και την πολύτιμη βοήθεια του 7ου Γυμνασίου Χανίων στο Κουμπελί, επιπλέον χώρος για την υλοποίηση των προγραμμάτων, ο οποίος θα εξυπηρετεί δυο τμήματα.

Τα προγράμματα αποσκοπούν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη μείωση του στρες, τη βελτίωση της ψυχολογίας, καθώς και την κοινωνικοποίηση μέσα από την άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων στα τηλέφωνα 2821341790 και 2821341796 (09:00–13:00), καθώς και στο email t-athlitismos@chania.gr

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.chania.gr/eksypiretisi/athlitismos/athlitismospr.html