Άρτα: 28χρονη έγκυος έχασε την ζωή της μέσα σε νοσοκομείο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Άρτα η είδηση του θανάτου μίας 28χρονης εγκύου, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο και μέσα σε λίγες ώρες έχασε τη ζωή της. Η νεαρή γυναίκα, που βρισκόταν στους πρώτους μήνες της κύησης, μεταφέρθηκε στη Μαιευτική Κλινική, όπου ήταν η μοναδική νοσηλεύτρια. Οι γιατροί της χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο – για λόγους που διερευνώνται – η υγεία της επιδεινώθηκε απότομα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη επί 24 ώρες για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με τον θάνατό της να σκορπίζει θλίψη στην τοπική κοινωνία. Το κλίμα στο νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα βαρύ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.