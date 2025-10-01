ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 28χρονη έγκυος έχασε την ζωή της μέσα σε νοσοκομείο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σοκ έχει προκαλέσει στην Άρτα η είδηση του θανάτου μίας 28χρονης εγκύου, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο και μέσα σε λίγες ώρες έχασε τη ζωή της.

Η νεαρή γυναίκα, που βρισκόταν στους πρώτους μήνες της κύησης, μεταφέρθηκε στη Μαιευτική Κλινική, όπου ήταν η μοναδική νοσηλεύτρια. Οι γιατροί της χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο – για λόγους που διερευνώνται – η υγεία της επιδεινώθηκε απότομα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη επί 24 ώρες για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με τον θάνατό της να σκορπίζει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Το κλίμα στο νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα βαρύ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εξάρθρωση κυκλώματος-μαμούθ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίες...

0
Με περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, το κύκλωμα κατάφερε...

Πάνος Ρούτσι: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας...

0
Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα...

Εξάρθρωση κυκλώματος-μαμούθ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίες...

0
Με περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, το κύκλωμα κατάφερε...

Πάνος Ρούτσι: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας...

0
Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πάνος Ρούτσι: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του
Επόμενο άρθρο
Εξάρθρωση κυκλώματος-μαμούθ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίες πίσω από απάτη εκατομμυρίων με εικονικές εταιρείες!
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εξάρθρωση κυκλώματος-μαμούθ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίες πίσω από απάτη εκατομμυρίων με εικονικές εταιρείες!

ΠΚ team ΠΚ team -
Με περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, το κύκλωμα κατάφερε...

Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ – Πρώτοι στόχοι τα πλοία Alma και Sirius

ΠΚ team ΠΚ team -
Το σήμα από πολλά πλοία του Global Sumud Flotilla...

Σκηνές θρίλερ στο Βενιζέλειο: Νεαρός μπήκε από το μπαλκόνι για να κλέψει ασθενή!

ΠΚ team ΠΚ team -
Συναγερμός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όταν νεαρός επιχείρησε να κλέψει...

Πάνος Ρούτσι: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του

ΠΚ team ΠΚ team -
Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST