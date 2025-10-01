ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου για ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Για την ερχόμενη εβδομάδα αναβλήθηκε η διαδικασία εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, η οποία είχε προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή.

Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου για ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και μετά την απόφαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει το αίτημα του για την άδεια εκταφής του γιου του μόνο για την ταυτοποίηση μέσω DNA της σορού του.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά την Κυριακή ο κ. Ρούτσι.

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι γιατροί Όλγα Κοσμοπούλου (παθολόγος-λοιμωξιολόγος), Μαρία Καραμπέλη (παθολόγος-εντατικολόγος), Δημήτρης Ζιαζιάς (παθολόγος), Χρυσούλα Μπότση (πνευμονολόγος) και Αγάπη Ηλιάκη (ειδικευόμενη παθολογίας). Όπως τονίζουν, «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» και καλούν τις αρμόδιες αρχές να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη.

Όπως σημειώνει η παθολόγος Όλγα Κοσμοπούλου το βάρος του Πάνο Ρούτσι είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο για τις ημέρες που έχει κάνει απεργία πείνας (14), ενώ τον επιβαρύνει η συνθήκη μέσα στην οποία πραγματοποιεί τον αγώνα του, καθώς δεν βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, αλλά είναι σε μια συνεχή δραστηριότητα και επαφή με τον κόσμο.

 

 Πηγή: CNN Greece

 

