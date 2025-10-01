ΕΛΛΑΔΑ

Η Λάουρα Κοβέσι ζητά αύξηση των οργανικών θέσεων Ελλήνων εισαγγελέων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Στο δικαστικό μεγάρου του Αρείου Πάγου βρέθηκε την Τετάρτη (01.10.2025) η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι προκειμένου να συναντηθεί με τον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Η συνάντηση του εισαγγελέα με τη Λάουρα Κοβέσι διήρκησε περίπου 15 λεπτά.

Κατά πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέσι ζήτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει και στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Επίσης, ζήτησε και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσει την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων και όχι κατόπιν απόφασης του ΑΔΣ όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συναντήθηκε με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εξάρθρωση κυκλώματος-μαμούθ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίες...

0
Με περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, το κύκλωμα κατάφερε...

Άρτα: 28χρονη έγκυος έχασε την ζωή της...

0
Σοκ έχει προκαλέσει στην Άρτα η είδηση του θανάτου...

Εξάρθρωση κυκλώματος-μαμούθ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίες...

0
Με περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, το κύκλωμα κατάφερε...

Άρτα: 28χρονη έγκυος έχασε την ζωή της...

0
Σοκ έχει προκαλέσει στην Άρτα η είδηση του θανάτου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μετάθεση για το 2026–2027 στην υποχρεωτική υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου
Επόμενο άρθρο
Πάνος Ρούτσι: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εξάρθρωση κυκλώματος-μαμούθ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίες πίσω από απάτη εκατομμυρίων με εικονικές εταιρείες!

ΠΚ team ΠΚ team -
Με περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, το κύκλωμα κατάφερε...

Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ – Πρώτοι στόχοι τα πλοία Alma και Sirius

ΠΚ team ΠΚ team -
Το σήμα από πολλά πλοία του Global Sumud Flotilla...

Άρτα: 28χρονη έγκυος έχασε την ζωή της μέσα σε νοσοκομείο

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοκ έχει προκαλέσει στην Άρτα η είδηση του θανάτου...

Σκηνές θρίλερ στο Βενιζέλειο: Νεαρός μπήκε από το μπαλκόνι για να κλέψει ασθενή!

ΠΚ team ΠΚ team -
Συναγερμός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όταν νεαρός επιχείρησε να κλέψει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST