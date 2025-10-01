Η Λάουρα Κοβέσι ζητά αύξηση των οργανικών θέσεων Ελλήνων εισαγγελέων

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
Στο δικαστικό μεγάρου του Αρείου Πάγου βρέθηκε την Τετάρτη (01.10.2025) η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι προκειμένου να συναντηθεί με τον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
Η συνάντηση του εισαγγελέα με τη Λάουρα Κοβέσι διήρκησε περίπου 15 λεπτά.
Κατά πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέσι ζήτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει και στον υπουργό Δικαιοσύνης.
Επίσης, ζήτησε και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσει την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων και όχι κατόπιν απόφασης του ΑΔΣ όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συναντήθηκε με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών.
