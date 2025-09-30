ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετάθεση για το 2026–2027 στην υποχρεωτική υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η υποχρεωτική εφαρμογή των Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου μετατίθεται για την ελαιοκομική περίοδο 2026–2027, με στόχο την επίλυση τεχνικών ζητημάτων και την καλύτερη προετοιμασία των παραγωγών.

Παράταση ενός έτους ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποχρεωτική εφαρμογή των Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό, σε συνεργασία με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, η νέα ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά την πιλοτική φάση και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δήλωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Ανδριανού , ύστερα από συνεργασία με τον Υπουργό κ. Κώστα Τσιάρα, η υποχρεωτική εφαρμογή των Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου, που είχε θεσπιστεί με την ΥΑ 77979/21-3-2025 (ΦΕΚ 1749 Β), μετατίθεται για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, με έναρξη από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων απορρέει από την κοινοτική νομοθεσία και τον εθνικό νόμο 5035/2023 (άρθρο 49), με στόχο την προστασία της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας, την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε αρκετές Περιφερειακές Ενότητες, ιδίως σε περιοχές με έντονη ελαιοκαλλιέργεια, προέκυψαν τεχνικά ζητήματα στην ενημέρωση του ελαιοκομικού μητρώου. Για τον λόγο αυτό, το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε τη μετάθεση της υποχρεωτικότητας για την οποία σύντομα θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση.

Παρά την παράταση, το ΥΠΑΑΤ συνιστά στους παραγωγούς, ιδιοκτήτες και μισθωτές ελαιοκτημάτων να απευθύνονται από τώρα στις τοπικές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ενημερώνουν το μητρώο τους και να είναι έτοιμοι για την ορθή και έγκαιρη υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής από τον Οκτώβριο του 2026.

 

neakriti.gr

ΠΚ team
ΠΚ team
