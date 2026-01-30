Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Άσκηση για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στην πόλη και την ύπαιθρο του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Τα σενάρια προέβλεπαν χιονόπτωση και παγετό στην ύπαιθρο και την πόλη του Ηρακλείου

Άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού στην πόλη και την ύπαιθρο του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου το πρωί της Πέμπτης 29/1 στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω.

Σκοπός της άσκησης, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός, ήταν η δοκιμή των διαδικασιών ετοιμότητας, συντονισμού και απόκρισης των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σε ακραία, αλλά πιθανά καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, στην άσκηση εξετάστηκαν και συζητήθηκαν πέντε διαφορετικά επεισόδια τα οποία αφορούν έντονα φαινόμενα χιονόπτωσης και παγετού σε αστικές και ορεινές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, με αποκλεισμό επαρχιακών οδών, εγκλωβισμό πολιτών σε οχήματα, πτώσεις κλαδιών σε ηλεκτροφόρα καλώδια και αποκλεισμένους πολίτες σε δυσπρόσιτα σημεία.

Στην Άσκηση επί χάρτου, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, παρών ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Νέας Γενιάς Αντώνης Περισυνάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης. Συμμετείχαν επίσης οι Αντιδημαρχίες Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων & Πρασίνου και Κοινωνικής Μέριμνας, οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Δημοτικής Αστυνομίας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Κοινωνικής Ανάπτυξης, Τεχνικών Έργων & Μελετών, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας και Παιδείας, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Σε λειτουργία ο νέος ξενώνας για άτομα με αναπηρία στη Μεσαρά Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
