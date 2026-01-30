Αναζήτηση
Κρήτη: Σε λειτουργία ο νέος ξενώνας για άτομα με αναπηρία στη Μεσαρά Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια δομή που λείπει από την Κρήτη εγκαινιάζεται την Κυριακή -1 Φεβρουαρίου- στη Φανερωμένη της Μεσαράς στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τον πρώτο ξενώνα για άτομα με αναπηρία που υλοποιεί ο σύλλογος ΑΜΕΑ “Το Μέλλον”, ένας δραστήριος σύλλογος, η ψυχή του οποίου είναι ο παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του στίβου, Μανώλης Στεφανουδάκης.

Το πλούσιο έργο του συλλόγου, που περιλαμβάνει λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, ψυχολογική υποστήριξη, γυμναστική και πολλά άλλα από ειδικά εκπαιδευμένους παιδαγωγούς, συμπληρώνεται τώρα με έναν ξενώνα που φιλοδοξεί να δώσει ανάσα σε γονείς και φροντιστές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα άτομα με αναπηρία για ένα βράδυ την εβδομάδα στον ξενώνα, προκειμένου να ξεκουραστούν και να αποσυμφορηθούν από την καθημερινότητα.

Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο Μανώλης Στεφανουδάκης, «υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να πάνε ούτε στο γιατρό, γιατί βρίσκονται πάντα πάνω από τα παιδιά τους».

Οι υποδομές του ξενώνα χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης και μάλιστα φέρουν το όνομα “Βιργινία Μανασάκη”, της αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Βιομηχανίας που καταγόταν από την περιοχή και έφυγε πρόωρα στα 43 της χρόνια το 2017.

Περιλαμβάνουν δε, έξι δίκλινα δωμάτια και μια οικογενειακή κατοικία, όπου θα μπορούν να φιλοξενούνται άτομα με αναπηρία και να δέχονται φροντίδα από το προσωπικό του συλλόγου. Αρχικά, ο ξενώνας θα είναι ανοιχτός τα Σαββατοκύριακα, με προγραμματισμό να διευρυνθεί η λειτουργία του στο μέλλον.

Το έργο του συλλόγου “Το μέλλον” περιλαμβάνει υποδομές προσβασιμότητας σε παραλίες του νότιου Ηρακλείου, δημιουργικά εργαστήρια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά, αθλητικές δράσεις, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, βρίσκεται στα σκαριά η δημιουργία ενός μεγάλου αθλητικού κέντρου με κατασκηνωτικές υποδομές για τα άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους.https://www.ertnews.gr/

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
