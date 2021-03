Αυτή είναι η πιο «σκοτεινή» σου φαντασίωση στο σεξ, ανάλογα με το ζώδιό σου!

Τα «σκοτεινά» πράγματα που κάνει το κάθε ζευγάρι στο κρεβάτι του, είναι αδιαμφισβήτητα δική τους υπόθεση και προσωπική επιθυμία των δύο παρτενέρ.

Ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, παραμένει στο κρεβάτι και δεν θα πρέπει να γνωστοποιείται και να γίνεται αντικείμενο συζήτησης για το ευρύ κοινό.

Αυτό βέβαια, δεν ισχύει και στην επικοινωνία εντός μιας σχέσης. Υπάρχουν σίγουρα πράγματα που δεν θες να παραδεχτείς στον σύντροφό σου, αλλά βάζουμε στοίχημα πως υπάρχει κάτι που επιζητάς απεγνωσμένα στο σεξ, αλλά φοβάσαι ή ντρέπεσαι να το συζητήσεις με το ταίρι σου, πόσο μάλλον να του/της το ζητήσεις για απόψε…

Άσε τις φοβίες και τις αναστολές λοιπόν και ξεκίνα το 2017 με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αρχής γενομένης από την βελτίωση της σεξουαλικής σου ζωής. Σ’ αυτό το πλαίσιο είπαμε να κινηθούμε κι εμείς, για αυτό αποκαλύπτουμε την πιο σκοτεινή επιθυμία που έχεις στο σεξ, ανάλογα με το ζώδιό σου:

Κριός | Σεξ σε δημόσιο χώρο

Ο Κριός είναι ευθύς και ανυπόμονος, επομένως όταν θέλει κάτι, το θέλει ΤΩΡΑ! Αντιμετωπίζει το σεξ, όπως αντιμετωπίζει κι όλες τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής του. Ενδιαφέρεται δηλαδή λιγότερο για την απόλαυση, αλλά πολύ περισσότερο για την επιβίωσή του. Βλέπει το σεξ ως ανάγκη για επιβίωση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ανασφάλεια και ταμπού παραμερίζεται κατευθείαν. Το δημόσιο σεξ είναι …just για έναν Κριό.

Ταύρος | Φαγητό και σεξ μαζί

Ενώ είναι ζώδιο της γης και θα έλεγε κανείς ότι ακολουθεί την πεπατημένη, αντίθετα ο Ταύρος λατρεύει να γίνεται άτακτος στο σεξ. Θέλει να χρησιμοποιεί όλες του τις αισθήσεις και κυρίως την γεύση. Δεν θα διστάσει να φέρει το φαγητό στο κρεβάτι (μέλι, σοκολάτα, σαντιγί ή ό,τι άλλο βρει), ώστε να πειραματιστεί με τον σύντροφό του. Και πολύ καλά κάνει! Το κρεβάτι ανοίγει την όρεξη!

Δίδυμος | Ραγδαίες εναλλαγές στον ρυθμό του σεξ

Είναι από τα πιο επικοινωνιακά πλάσματα του ζωδιακού. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του σεξ, πρέπει να κρατάς σε εγρήγορση το μυαλό ενός Διδύμου, ειδάλλως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βαρεθεί. Λατρεύει τα προκαταρκτικά μόνο και μόνο στην ιδέα ότι μπορούν να οδηγήσουν σε σεξ. Αν θες να τον/την τρελάνεις εντελώς, γίνε απρόβλεπτος. Ακολούθησε γρήγορες και απρόσμενες εναλλαγές στο ρυθμό του σεξ, από γρήγορα σε αργά κι αντίστροφα, για να κρατήσεις το ενδιαφέρον του αμείωτο.

Καρκίνος | Παιχνίδια ρόλων

Άπαξ και του δοθεί η ευκαιρία, θα την πιάσει από τα μαλλιά. Από την στιγμή που ένας Καρκίνος, αποφασίσει να κάνει παιχνίδια ρόλων με τον/την σύντροφό του, δεσμεύεται προς αυτά και είναι καλύτερος κι από ηθοποιός. Ενώ είναι ευαίσθητη και ντροπαλή ψυχή, αν του αναθέσεις κάποιο ρόλο, θα τον πάρει στα σοβαρά και δεν θα πιστεύεις στα μάτια σου για το τι σου επιφύλασσε η μοίρα.

Λέων | Σεξ σε εξωτερικό χώρο

Η υπέρτατη ευχαρίστηση κι απόλαυση για έναν Λέοντα είναι το σεξ σε κάποιον εξωτερικό χώρο. Θες με θέα τη θάλασσα; Θες με θέα τον απαστράπτοντα ουρανό; Θες στη εξοχή και στα λιβάδια; Ό,τι κι αν έχεις βάλει με το μυαλό σου, είναι σίγουρο ότι θα του αρέσει.

Παρθένος | Εξευτελισμός και ταπείνωση

Από τα πιο διαστροφικά ζώδια που υπάρχουν, (αν όχι το πιο διαστροφικό), ο Παρθένος, λατρεύει να τον εκμεταλεύονται και να τον ταπεινώνουν στο κρεβάτι. Έλα Παναγία μου, θα πω εγώ. Θέλει να βγάλεις προς τα έξω την πιο σαδιστική του πλευρά, εκείνη που λέει ότι είναι ανήμπορος/η στα χέρια σου και μπορείς να τον/την κάνεις ό,τι θες. Καλά το πας Παρθένε, συνέχισε έτσι…

Ζυγός | Επικέντρωση στον πρωκτό

Ένα ακόμη σαδομαζοχιστικό ζώδιο είναι κι ο Ζυγός. Σε όλα τα ζώδια υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος που θέλουν ο σύντροφός τους να ασχολείται με αυτό και σε αυτή τη περίπτωση μιλάμε για την πρωκτική περιοχή. Καμία ντροπή. Μάντεψε τι άλλο μπορεί να αρέσει σε έναν Ζυγό… Η αλλαγή ρόλων πως σου φαίνεται για παράδειγμα; If you know what i mean…

Σκορπιός | Εγκεφαλικό σεξ

Εγκεφαλικά να με γ*μας που λέει και το άσμα. Γενικά δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι πρόθυμος να κάνει ένας Σκορπιός στο σεξ. Είναι κυριαρχικός και θέλει ο σύντροφός του να του ανήκει πλήρως. Σαν τα παιχνίδια του μυαλού όμως δεν έχει! Αν καταφέρεις να κλέψεις το μυαλό και τη σκέψη ενός Σκορπιού, τον έχεις κάνει χαλί να τον πατήσεις.

Τοξότης | Ομαδικό σεξ

Οι Τοξότες δεν φημίζονται για την σοβαρή αντιμετώπισή τους απέναντι στο σεξ. Το κάνουν πιο πολύ για την πλάκα κι είναι από τα ζώδια που δεν συνδέονται εύκολα συναισθηματικά με τον άλλον (ζώδιο προς αποφυγή). Γι΄αυτό και δεν θα διστάσει να κάνει ομαδικό σεξ ή ανταλλαγές ερωτικών συντρόφων, έτσι απλά για την πλάκα βρε αδερφέ.

Αιγόκερως | Άγριες καταστάσεις

Γενικά προσπαθούν να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να τους επιφέρει μπελά. Δεν ισχύει το ίδιο και στο σεξ ωστόσο. Εδώ τα πράγματα σκληραίνουν και μιλάμε για φαντασιώσεις του τύπου, ηλικιωμένες γυναίκες με νεαρούς άντρες και αντίστροφα, επιδειξιομανία, δασκάλες με μαθητές και πολλά άλλα άρρωστα…

Υδροχόος | Sex Toys

Ο Υδροχόος λατρεύει κάθε τι καινούριο, απαγορευτικό και ασυνήθιστο. Σαν γκατζετάκιας επίσης που είναι, δε θα διστάσει να βάλει στο σεξ παιχνίδια και γενικότερα μαραφέτια που λειτουργούν με μπαταρίες…

Ιχθείς | Ποδολαγνία και «περίεργα» φετίχ

Η φαντασία παίζει σημαντικό ρόλο στην σεξουαλική ζωή ενός Υδροχόου. Λατρεύει να είναι δημιουργικός στο σεξ και να το αναγάγει σε τέχνη. Οτιδήποτε ξεφεύγει από την καθημερινότητα και είναι ασυνήθιστο είναι ιδανικό για εκείνον. Λατρεύει να ασχολείται με τα πόδια του συντρόφου του και φυσικά δεν διστάζει να παραδοθεί σε οποιοδήποτε φετίχ μπορεί να πάει την σεξουαλική του εμπειρία σε άλλο επίπεδο.

