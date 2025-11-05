Χανιά:Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας | UISPP Archaeometry Conference

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων συνδιοργανώνει και φιλοξενεί, από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας για την Πέτρα, το Γυαλί, τα Κεραμικά και τα Μέταλλα, το οποίο αποτελεί το ετήσιο Colloquium Αρχαιομετρίας της Επιτροπής της UISPP (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques) για την Αρχαιομετρία Προϊστορικών και Πρωτοϊστορικών Ανόργανων Αντικειμένων, Υλικών και των Τεχνολογιών τους.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επιστήμονες από 25 χώρες του κόσμου, παρουσιάζοντας 56 ανακοινώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σχετικά με τη μελέτη και ανάλυση των πρώτων υλών, των τεχνολογιών παραγωγής και της διακίνησης των ανόργανων υλικών στους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους.

Η διοργάνωση του συνεδρίου στα Χανιά αναδεικνύει τον ρόλο της Κρήτης ως σημαντικού κόμβου έρευνας και επιστημονικού διαλόγου γύρω από την αρχαιολογική επιστήμη και την αρχαιομετρία, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ φορέων πολιτισμού, ερευνητικών ιδρυμάτων και ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραμμα με τις περιλήψεις των ανακοινώσεων του Συνεδρίου, και παρακαλούμε για την προώθηση αυτών στα δικά σας μέσα και χώρους.

Επιπλέον, θα πραγματοποιείται μετάδοση των εργασιών του συνεδρίου σε πραγματικό χρόνο μέσα από το επίσημο κανάλι του YouTube του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων > https://www.youtube.com/@amchania

Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων | Αμφιθέατρο

Ημερολόγιο: 06 έως 08 Νοεμβρίου 2025 | 09:00-17:00