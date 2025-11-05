Παζάρι «Ανταλλαγής» Προϊόντων από τον Δήμο Χανίων και την ΔΕΔΙΣΑ

Οι παλιές σου Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές δεν είναι για πέταμα!

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] και ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), διοργανώνουν Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, με στόχο την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, τη μείωση των αποβλήτων και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την κυκλική οικονομία.

Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται οι πολίτες να συμμετάσχουν προσφέροντας Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές που βρίσκονται σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, αλλά δεν χρησιμοποιούν πλέον, δίνοντάς τους έτσι μια «δεύτερη ζωή».

Τι μπορείς να προσφέρεις:

• Μικρές οικιακές συσκευές: καφετιέρες, μίξερ, σίδερα, τοστιέρες, ηλεκτρικές σκούπες, σεσουάρ μαλλιών κ.λπ.

• Εξοπλισμό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών: laptop, πληκτρολόγια, οθόνες υπολογιστών, ποντίκια, κινητά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα κ.λπ.

• Άλλα ηλεκτρικά είδη καθώς και είδη που λειτουργούν με μπαταρίες: παιδικά παιχνίδια, ρολόγια κ.λπ.

Σημείωση: Για ογκώδεις συσκευές (όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά κ.λπ.), κατόπιν συνεννόησης, υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης της αντίστοιχης φωτογραφίας τους, ώστε να εκτεθούν στον πάγκο του παζαριού.

Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι σε καλή και λειτουργική κατάσταση και θα διατεθούν δωρεάν στο Παζάρι.

Η ημερομηνία και η ακριβής τοποθεσία διεξαγωγής της δράσης θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να προσφέρεις τις συσκευές σου, κάλεσε στο 28210 91888 (εσωτ. 717), καθημερινά από 08:30 έως 15:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Η επαναχρησιμοποίηση είναι πράξη ευθύνης!