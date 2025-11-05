Ε.Π.Κ.Κρητης:” Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστατέψετε την περιουσία σάς ,από τους πλειστηριασμούς, των funds, serveres,”!!!

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να σας βγάλει από τα παραμύθια της παραπληροφόρησης ,για.το θέμα των πλειστηριασμών.

Επειδή κυκλοφορούν διάφορα σενάρια (μυθεύματα), όσο αφορά τους πλειστηριασμούς και την απώλεια περιουσιών, η Ένωση ενημερώνει επ αυτών, για την νόμιμη αντιμετώπιση αυτών και τα κλειδιά προστασίας σας ,διότι έχετε στην διάθεσή σας νομικά εργαλεία:

Τέσσερις είναι, οι επικεντρωμένοι μύθοι από την συλλογικότητα μας :

Πρώτος μύθος !

Εάν δεν ανοίξω την πόρτα στον Δικαστικό επιμελητή και δεν παραλάβω το δικαστικό έγγραφο, αποφεύγω την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό;

Απάντηση :

Όχι!! Και να μην ανοίξετε την πόρτα στον Δικαστικό επιμελητή, εκείνος μπορεί να προβεί στην θυροκόλληση του δικογράφου ,η να επιδώσει το έγγραφο αυτό ,σε τρίτο πρόσωπο ,που συνοικεί με εσάς.

Δεύτερος μύθος.!

Εάν δεν πάω στο Δικαστήριο ,δεν θα γίνει ο πλειστηριασμός ;

Απάντηση :

Λάθος!!! ο πλειστηριασμός θα γίνει, διότι πλέον γίνεται χωρίς την παρουσία σου , γίνεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Τρίτο λάθος !

Δεν έχω τίποτα στο όνομα μου ,τι θα μου πάρουν ;

Απάντηση :

Οι τράπεζες και οι servers, θα προβούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εναντίον σου, σε κατάσχεση λογαριασμών και εάν κάποια στιγμή.σποκτησετε από κληρονομιά κάποιο περιουσιακό στοιχείο ,θα στραφούν νομικά να το πάρουν

Τέταρτο λάθος !

Χωρίς νομικές διαδικασίες σταματά ,ο πλειστηριασμός:

Όχι!!!

Ο πλειστηριασμός σταματά, μόνο εάν υπάρξει εξώδικος συμβιβασμούς, η εάν υπάρξει δικαστική απόφαση ανακοπής και αναστολής αυτού .

Συμπερασματικά.:

Δανειολήπτες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστατέψετε την περιουσία σάς, με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση δωρεά, από τους έμπειρους συνεργάτες μας ,αφού κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2821092306

Ημέρες Δευτέρα -Τετάρτη- Παρασκευή ,ώρες 9 έως 12

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη