Ρέθυμνο : Σύλληψη ατόμου με γραμμάρια κάνναβης, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης και σπρέι πιπεριού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 220 γραμμάρια κάνναβης, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης και σπρέι πιπεριού

Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 18χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, προχθές (03.11.2025) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 18χρονου και σε αγροτεμάχιο που χρησιμοποιούσε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• (225,8) γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,
• (3) τσιγάρα με ποσότητα καπνού και κάνναβης,
• συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ),
• σπρέι πιπεριού,
• φυσίγγιο,
• κινητό τηλέφωνο και
• δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

