Δήμος Ηρακλείου:Με νέες δράσεις εμπλουτίζεται το πρόγραμμα «Διά… Δήμου Μάθηση»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ατομικές συνεδρίες για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια

Με δύο νέες δράσεις για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και για την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, εμπλουτίζεται το πρόγραμμα «Διά…Δήμου Μάθηση» που εγκαινίασε ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού τον Ιανουάριο του 2025 με στόχο τα διανοητικά, γνωστικά, κοινωνικά και πνευματικά οφέλη της δια βίου μάθησης.

Μέσω της νέας συνεργασίας της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού με το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των πολιτών, προσφέρονται δωρεάν διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής Βραχυπρόθεσμης Προσέγγισης Expansion και συνεδρίες ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (SEL).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος σε κύκλο 12 συνεδριών με θέμα της επιλογής του. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους συμβούλους του Κέντρου μεταξύ των οποίων και η υπεύθυνη της δράσης Σταματία Αλεξάνδρου. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση chronaki@heraklion.gr και στο τηλέφωνο 2813409758 (11:00 – 13:00) μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Κυβερνοασφάλειας, Παναγιώτη Σκούρα και Παναγιώτη Πάλλη προσφέρει μαθήματα τρίμηνης διάρκειας για τα επίκαιρα αυτά ζητήματα.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα που θα δημιουργηθούν, θα προσφέρουν σε όλους τους συμμετέχοντες επαγγελματίες και μη, τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες, τις εφαρμογές και τις προκλήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Οι συναντήσεις θα έχουν διάρκεια μιάμισης ώρας κάθε εβδομάδα, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 17:00 στην αίθουσα που ευγενικά έχει παραχωρήσει το 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου). Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 13:00, στο τηλέφωνο της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού: 2813 409 758 ή στο e-mail chronaki@heraklion.gr.

