Με επιτυχία στον Πύργο Αρχανών – Αστερουσίων η εσπερίδα της Περιφέρειας για την «Ευλογιά του Προβάτου»

Επόμενη εκδήλωση στα Χανιά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εσπερίδα της Περιφέρειας Κρήτης σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτική εκδήλωσης, η αναπληρώτρια προϊσταμένη της διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την επιδημιολογία της ευλογιάς του προβάτου, καθώς και πρακτικές οδηγίες για τη βιοασφάλεια των εκτροφών και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Η προστασία και η ενίσχυση της τοπικής κτηνοτροφίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργανώθηκε για τους παραγωγούς της περιοχής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ασθένειας που απειλεί το ζωικό κεφάλαιο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, υπογράμμισε τη σημασία της ενωμένης δράσης όλων των εμπλεκομένων στον κτηνοτροφικό τομέα, επισημαίνοντας ότι «η Περιφέρεια έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα, όπως απολυμάνσεις στα λιμάνια της Σούδας και του Ηρακλείου αλλά και την απαγόρευση εισαγωγής ζώντων ζώων από περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας».

Παράλληλα, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες και τις στοχευμένες ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με σκοπό την προστασία και τη στήριξη του κλάδου.

Ο Αντιδήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων, Μάμας Σφακιανάκης, ανέφερε ότι η κτηνοτροφία είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της τοπικής μας οικονομίας και ζωής. «Με δράσεις ενημέρωσης όπως αυτή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύουμε την πρόληψη, τη γνώση και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου. Ως Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους κτηνοτρόφους μας, γιατί η στήριξή τους σημαίνει στήριξη του τόπου μας».

Εκδήλωση στα Χανιά

Η επόμενη ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντοπούλων Κεραμιών, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00μ.μ , στο κτήριο της δημοτικής ενότητας Κεραμιών ( πρώην δημαρχείο Κεραμιών), στον οικισμό Γερολάκκο.

Η συμμετοχή των κτηνοτρόφων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης προγραμματίζει αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και σε άλλες περιοχές του νησιού, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.