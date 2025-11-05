ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Νέα γεώτρηση ύδρευσης από τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στην Τύλισο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρουσία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκεα, υπεγράφη σήμερα, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη νέας γεώτρησης για τις ανάγκες ύδρευσης στη θέση Γούβα της Τυλίσου».

Η νέα γεώτρηση θα ενισχύσει σημαντικά το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες ύδρευσης όχι μόνο της Τυλίσου, αλλά και του Κεραμουτσίου και των γύρω περιοχών.

Παράλληλα, βρίσκεται σε τελική φάση ολοκλήρωσης ο διαγωνισμός για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της Τυλίσου, μια παρέμβαση που θα εξαλείψει τα προβλήματα διαρροών και τις συχνές βλάβες που προκαλούνταν από την παλαιότητα των σωληνώσεων.

Με την υλοποίηση των δύο αυτών παρεμβάσεων, ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΜ ενισχύει τις υποδομές ύδρευσης της περιοχής, εξασφαλίζοντας επάρκεια και ποιότητα στην παροχή νερού προς τους πολίτες.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Πρόεδρος Τάσος Λιαδάκης παρουσία του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΜ Γιάννη Μαρή, του Πρόεδρου της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου Μανώλη Βασιλάκη και του Διευθυντής της Επιχείρησης Γιώργου Κουγιουμουτζάκη

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 270.000 ευρώ και η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων”,

και εξασφαλίστηκε έπειτα από τη διαρκή συνεργασία του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί στον Δήμο Μαλεβιζίου από τις θεομηνίες των τελευταίων ετών.

