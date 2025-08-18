ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι σεισμοί έγιναν έγινε σε θαλάσσιο χώρο και είχα σχετικά μικρό εστιακό βάθος, 13,3 χλμ και 6,3 χλμ. αντίστοιχα.
Δύο σεισμικές δονήσεις, 3,8 και 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην Κρήτη.

Στις 15.02 σεισμός της τάξης των 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε 14 χλμ ΔΝΔ στη θαλάσσια περιοχή των Φαλασάρνων, με εστιακό βάθος 13,3 χλμ.

Ακολούθησε δεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 στην κλίμακα Ρίχτερ στις 15:11.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός έγινε στον θαλάσσιο χώρο 13 χλμ. ΔΝΔ των Φαλασάρνων.

Είχε εστιακό βάθος 6,3 χλμ.

