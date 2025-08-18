ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ιερά Πανήγυρις Αγίου Αθανασίου Πατελάρου στην Αξό Μυλοποτάμου 20-21 Αυγούστου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η Ενορία, η Δημοτική Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αξού – Λιβάδας σας προσκαλούν στην Ιερά Πανήγυρη του τοπικού Αγίου Αθανασίου Γ’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (Πατελάρου του Αξικού), που θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 21 Αυγούστου 2025, στην Αξό Μυλοποτάμου.

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου, ώρα 7:00 μ.μ., θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων και ομιλία για τη ζωή και το έργο του Αγίου από τον εφημέριο Πατήρ Δαβίδ.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ώρα 7:00 π.μ., θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμου, ενώ θα ακολουθήσει λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων στον αυλειο χώρο του ναού.

Η Ιερά Πανήγυρις θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακό γεύμα για όλους τους παρευρισκομένους,
καθώς και χορευτικό πρόγραμμα από τον Σύλλογο «Τ’ Αόρι».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
