Σητεία: Έγραψε ξανά… ιστορία με τη μεγαλύτερη κακαβιά στον κόσμο!

Πλήθος κόσμου στην παρασκευή της κακαβιάς που έγινε με φρέσκα, ποιοτικά υλικά της περιοχής

Mε ντόπιους και επισκέπτες, πλημμύρισε η Σητεία χθες Κυριακή 17 Αυγούστου, για να δοκιμάσει τη «μεγαλύτερη κακαβιά» στο γραφικό λιμάνι.

Η εκδήλωση που πλέον έχει εδραιωθεί ως θεσμός, συνδύασε παράδοση και γαστρονομία, με τη σεφ Ντίνα Νικολάου να επιμελείται την παρασκευή της, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες κιλά φρέσκων υλικών για να δημιουργήσει μια εκλεκτή ψαρόσουπα, η οποία στη συνέχεια προσφέρθηκε στο κοινό.

Τον Αύγουστο του 2023 η Σητεία κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη κακαβιά στον κόσμο, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Για την επίτευξη αυτού του μοναδικού εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκαν 680 κιλά φρέσκων υλικών, ενώ περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες που κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της πόλης απόλαυσαν πλούσιες μερίδες κακαβιάς, στηρίζοντας με ενθουσιασμό αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

Ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, μιλώντας στο cretaone.gr, ανέφερε:

«Επειδή οι στόχοι είναι για να καταρρίπτονται αποφασίσαμε φέτος να ετοιμάσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη κακαβιά από εκείνη που είχαμε δημιουργήσει πριν από δύο χρόνια και καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες». Παράλληλα τόνισε ότι σκοπός της πρωτοβουλίας είναι «να καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση, η οποία αφορά και ενώνει τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής».

Η παρασκευή της κακαβιάς έγινε με φρέσκα, ποιοτικά υλικά της περιοχής, όπως 280–290 κιλά ψάρια, 300 κιλά πατάτες, ελαιόλαδο, κρεμμύδια και καρυκεύματα, για να δημιουργηθεί ένα γεύμα που θα ικανοποιούσε πάνω από 2.000 επισκέπτες. Παράλληλα οι Σητειακοί έδωσαν το καλύτερο τους εαυτό, ενώ συμμετείχαν επιχειρηματίες και εθελοντές της περιοχής για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο κ. Ζερβάκης σημείωσε: «Η προσέλευση του κόσμου ξεπερνά κάθε προσδοκία διότι παρασκευάζουμε μία κακαβιά με φρέσκα ποιοτικά υλικά του τόπου μας και έτσι το αποτέλεσμα είναι ότι καλύτερο. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να παρασκευάσεις ποιοτικό φαγητό για 2.000 άτομα. Έτσι λοιπόν η εκδήλωση στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία από όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, λέγοντας: «Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κρήτης “Κρήτη, γαστρονομικός προορισμός”, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουμε έχουν σκοπό να ενισχύσουν την πρόθεση της Περιφέρειας Κρήτης, έτσι ώστε να υπάρχουν δυνατότητες σε όλους τους επισκέπτες να δουν τον γαστρονομικό πολιτισμό της Κρήτης μας».

Τόνισε επίσης τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και των εθελοντών: «Η τοπική κοινωνία βοήθησε, υπάρχουν εθελοντές πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Φέτος είχαμε 280–290 κιλά ψάρια, 300 κιλά πατάτες συν τα υπόλοιπα τα οποία χρησιμοποιήσαμε, ελαιόλαδο, κρεμμύδια, αλάτια, πιπέρια, έτσι ώστε να παράξουμε ένα φαγητό που θα ευχαριστούσε όλους τους επισκέπτες».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακή μουσική και κρητικά τραγούδια, με τους συμμετέχοντες να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι η Σητεία μπορεί να συνδυάσει παράδοση, γαστρονομία και κοινωνική συμμετοχή, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία.https://cretaone.gr/