Πήρε 60.000 ευρώ από την 92χρονη και τώρα θα …βλέπει τον κόσμο πίσω από τα κάγκελα

«Με εξαπάτησαν και μένα» ισχυρίστηκε η 39χρονη – «έχασα τον κόσμο» είπε η γλυκύτατη γιαγιά.
Για τα εγγόνια της μάζευε χρήματα ώστε να τους τα μοιράσει την κατάλληλη στιγμή, υποστήριξε τη Δευτέρα ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου η γλυκύτατη γιαγιά που πριν μερικές ημέρες λαχτάρησε στο τηλέφωνο όταν της είπαν ότι ο γιος της με τη νύφη της είχαν τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο και χρειάζονταν πολλά χρήματα για τις επεμβάσεις τους.
Χωρίς δεύτερη σκέψη η 92χρονη παρέδωσε στα χέρια 39χρονης Τσέχας, η οποία είχε ρόλο «εισπράκτορα» στο κύκλωμα, 60.000 ευρώ, όλες τις οικονομίες της, μόνο και μόνο για να σώσει τα παιδιά της. Όταν άκουσε ότι το παιδί της πέθαινε, «έχασε τον κόσμο», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ήταν τέτοιο το σοκ και η σύγχυση που δεν μπόρεσε να σκεφτεί με ψυχραιμία. Αν και η Τσέχα αναχώρησε το ίδιο βράδυ με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά, ήταν ευτύχημα που αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου κατάφεραν να την εντοπίσουν και με τους κατάλληλους χειρισμούς να την φέρουν στα νερά τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα της γιαγιάς. Ουσιαστικά πήραν το ρίσκο να επικοινωνήσουν μαζί της τηλεφωνικά, όσο εκείνη ταξίδευε με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για Βουλγαρία, ώστε να της καταστήσουν σαφές ότι τα γνώριζαν όλα και καλό θα ήταν να συνεργαστεί μαζί τους.
Η γιαγιά εμφανίστηκε στο Αυτόφωρο όπου περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν, ενώ η 39χρονη Τσέχα στην απολογία της αρνήθηκε την αποδιδόμενη κατηγορία, ισχυριζόμενη ότι ναι μεν ήταν εκείνη που πήρε τα χρήματα από την ηλικιωμένη, δεν γνώριζε ωστόσο ότι επρόκειτο για απάτη. «Με εξαπάτησαν και εμένα την ίδια», ισχυρίστηκε. «Εμένα μου είπαν ότι θα έπαιρνα χρήματα για κάποια αλουμίνια που είχαν τοποθετηθεί».
Η 39χρονη μάλιστα δια του συνηγόρου υπεράσπισης κ. Γιώργου Λιονάκη προσκόμισε στο δικαστήριο δεκάδες εκτυπωμένες συνομιλίες της με έναν Βούλγαρο που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος. Υποστήριξε ότι πρόσφατα είχε αναρτήσει στην προσωπική της σελίδα στο facebook ότι αναζητά εργασία και έτσι, ισχυρίζεται, την προσέγγισαν, δήθεν από εταιρεία με αλουμίνια. Της είχαν αναθέσει να εισπράττει οφειλόμενα χρήματα από πελάτες και να τα παραδίδει η ίδια χέρι με χέρι για φορολογικούς λόγους.
Υποστήριξε ακόμα ότι οι πραγματικοί δράστες της έστελναν και φωτογραφίες των σπιτιών στα οποία έπρεπε να πάει για είσπραξη μέσω της google.
Οι ισχυρισμοί της δεν έγιναν πιστευτοί από το δικαστήριο που την κήρυξε ένοχη και της επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη. Έτσι η 39χρονη θα οδηγηθεί πίσω από τα κάγκελα. Πάντως ο δικηγόρος της επιμένει ότι η 39χρονη εντολέας του χρησιμοποιήθηκε από το κύκλωμα και μάλιστα δέχθηκε ακόμα και απειλές, κατά τους ισχυρισμούς που προβάλλονται.
Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, το μεσημέρι της Κυριακής, 10 Αυγούστου, η υπερήλικη, δέχθηκε το τηλεφώνημα του τρόμου. Η Τσέχα μόλις είχε φθάσει στο Ηράκλειο από τον Άγιο Νικόλαο όπου διέμενε και εκεί είχε εξαπατήσει μία ακόμα ηλικιωμένη. Δεν πρόλαβε να μπει στο ξενοδοχείο όπου είχε κάνει κράτηση για δύο ημέρες και δέχθηκε τηλεφώνημα να πάει «καρφί» στο σπίτι της γιαγιάς για να πάρει τα χρήματα. Κάλεσε ταξί. Το ίδιο βράδυ μπήκε στο πλοίο της γραμμής. Υπενθυμίζεται ότι η Τσέχα εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σταθμό Λαρίσης καθώς είχε ήδη επιβιβαστεί σε λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ από τον Πειραιά.
