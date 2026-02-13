Χανιά :Εεπετειακή εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους Λακκιώτες Μάρτυρες του Ολοκαυτώματος του Μαουτχάουζεν

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΚΚΩΝ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, 10.30 π.μ

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ο Δήμος Πλατανιά, η Ενορία Αγίου Αντωνίου, η Δημοτική Κοινότητα Λάκκων, η ‘Ενωση Απανταχού Λακκιωτών και το Κληροδότημα Χατζημιχάλη Γιάνναρη

Σας προσκαλούν τηνΚυριακή 15 Φεβρουαρίου2026 και ώρα 10:30 π.μ. στον ιστορικό Ναό Αγίου Αντωνίου Λάκκων, στην επετειακή εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους Λακκιώτες Μάρτυρες του Ολοκαυτώματος του Μαουτχάουζεν.

Πρόκειται για το καθιερωμένο αφιέρωμα σε ένδειξη ισόβιας αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για τους 31 Λακκιώτες που, ξημέρωμα της 10ης Φεβρουαρίου 1944, στη διάρκεια ολονύκτιας εφόδου από το ναζιστικό γερμανικό στρατό κατοχής σε χωριά της περιοχής και μετά από κύκλωση των Λάκκων, αποσπάστηκαν βίαια από τις οικογένειές τους και οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν της Αυστρίας, όπου 23 από αυτούς άφησαν, μαζί με όλους όσοι μαρτύρησαν εκεί, την τελευταία τους πνοή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•10:30 π.μ. : Έναρξη εκδήλωσης ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

• Επιμνημόσυνη δέηση

• Χαιρετισμοί

• Ομιλία από την ιατρό Δρ. Πηνελόπη Ντουντουλάκη, ποιήτρια και συγγραφέα του επτάτομου έργου « Η Μνήμη και η Στάχτη» στο οποίο κατέγραψε μεταξύ άλλων και τις βιωματικές αφηγήσεις επιζώντων Χανιωτών, ομήρων των ναζιστικών στρατοπέδων.

• Ομιλία του Δρος Αριστομένη Ι. Συγγελάκη, Πανεπιστημιακού, Συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και μέλους της Ενωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου.

ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ (Μνημείο Μαρτύρων Μαουτχάουζεν)

• Τρισάγιος Ύμνος

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή

• Εθνικός Ύμνος

• Ριζίτικο από τον παραδοσιακό σύλλογο “Λακκιώτικη παρέα – Μανώλη Νικολούδη”Στα πλαίσια της ως άνω επετειακής εκδήλωσης και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του κινηματογράφου ΑΤΤΙΚΟΝ κο Γιάννη Μαζοκοπάκη, θα προβληθεί ξανά στα Χανιά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 5μ.μ. η ταινία «MAUTHAUSEN».

Πρόκειται για την εμβληματική και βραβευμένη δημιουργία των σκηνοθετών Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανιήλ, με το κορυφαίο μουσικό αποτύπωμα του Μίκη Θεοδωράκη και με απόδοση ποίησης – αδημοσίευτου κειμένου του Ιάκωβου Καμπανέλλη, ερμηνεία Αρίσταρχου Παπαδανιήλ (φωνή)

και Άρη Ζέρβα (τσέλο), γυρισμένη στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν.

(παραγωγή “Syllipsis”, 2023, διάρκεια προβολής 91’ ).

*Οι προβολές θα γίνουν παρουσία του σκηνοθέτη-ερμηνευτή Αρίσταρχου Παπαδανιήλ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ “MAUTHAUSEN”

• CANNES CORPORATE MEDIA & TV AWARDS (ΓΑΛΛΙΑ) 2025

• AUSTRIAN FILMFESTIVAL (ΑΥΣΤΡΙΑ) 2025

• TERRES TRAVEL FESTIVAL – FILMS & CREATIVITY (ΙΣΠΑΝΙΑ) 2025

• FINISTERRA BRAZIL FILM ART & TOURISM FESTIVAL (ΒΡΑΖΙΛΙΑ) 2025

• ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ» (ΕΛΛΑΔΑ) 2025

• ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ «ΧΡΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ» (ΚΥΠΡΟΣ) 2025

• ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ» (ΕΛΛΑΔΑ ) 2025 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ ) 2025

• ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ» (ΕΛΛΑΔΑ ) 2025

LONDON GREEK FILM FESTIVAL LGFF (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 2023

• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ) 2023