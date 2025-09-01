ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Ενημερωτική συνάντηση για τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενημερωτική συνάντηση για τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ: Την Τετάρτη 3/09 στο Δημαρχείο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, προσκαλεί τους φορείς και τους πολίτες σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΟΑΚ.

Σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση από τους μηχανικούς του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), η οποία αφορά στο τμήμα του έργου που διέρχεται από τα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων.

Η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ουσιαστικής διαβούλευσης και της ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για ένα έργο μείζονος σημασίας, που αναμένεται να επηρεάσει την καθημερινότητα, την ασφάλεια, αλλά και το περιβάλλον της περιοχής μας.

Η συμμετοχή όλων των φορέων, συλλόγων και πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να ακουστούν απόψεις και να υπάρξει πλήρης εικόνα γύρω από τις προβλέψεις και τις επιπτώσεις της μελέτης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Έκτακτα δρομολόγια...

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Έκτακτα δρομολόγια...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για το προσκύνημα στην Ι.Μ. Μυριοκεφάλων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Έκτακτα δρομολόγια...

Συνεργασία Δημάρχου Ρεθύμνης/ Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης Γ. Μαρινάκη με τον συγγραφέα Δρ Γ. Παπακωνσταντή με αφορμή το βιβλίο του “Από την Παράδοση στην Παράβαση”.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παραβατικότητα στην Κρήτη...

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά τη σύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST