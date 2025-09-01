Χανιά:Ενημερωτική συνάντηση για τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ

Ενημερωτική συνάντηση για τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ: Την Τετάρτη 3/09 στο Δημαρχείο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, προσκαλεί τους φορείς και τους πολίτες σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΟΑΚ.

Σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση από τους μηχανικούς του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), η οποία αφορά στο τμήμα του έργου που διέρχεται από τα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων.

Η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ουσιαστικής διαβούλευσης και της ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για ένα έργο μείζονος σημασίας, που αναμένεται να επηρεάσει την καθημερινότητα, την ασφάλεια, αλλά και το περιβάλλον της περιοχής μας.

Η συμμετοχή όλων των φορέων, συλλόγων και πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να ακουστούν απόψεις και να υπάρξει πλήρης εικόνα γύρω από τις προβλέψεις και τις επιπτώσεις της μελέτης.