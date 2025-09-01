ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

κατασχεμένα μετά από επιχειρήσεις ΕΛΑΣ σε
περιοχες Χανίων και Ρεθύμνου σχετικά με εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης
τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνση και κατοχή
ναρκωτικών ουσιών ,οπλισμού και πυρομαχικών .

Χανιά:Ενημερωτική συνάντηση για τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων...

0
Ενημερωτική συνάντηση για τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ:...

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Ενημερωτική συνάντηση για τη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
