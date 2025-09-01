Κρήτη:Μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

κατασχεμένα μετά από επιχειρήσεις ΕΛΑΣ σε

περιοχες Χανίων και Ρεθύμνου σχετικά με εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης

τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνση και κατοχή

ναρκωτικών ουσιών ,οπλισμού και πυρομαχικών .