Χανιά: Ένοχος και για ενδοοικογενειακή βία ο 45χρονος οδηγός της μοιραίας Πόρσε: Απειλούσε ότι θα σκοτώσει την πρώην του μπροστά στο παιδί τους

Τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 13 μηνών

Ένοχος για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας και απειλής κρίθηκε ο 45χρονος από τα Χανιά, ο οποίος τελεί ήδη υπό προσωρινή κράτηση για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στη Λεωφόρο Σούδας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε την Παρασκευή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων και αφορούσε ενδοοικογενειακό επεισόδιο κατά το οποίο, ο 45χρονος είχε ξυλοκοπήσει την πρώην γυναίκα του στο κεφάλι και στον λαιμό ενώ την έβριζε και την απειλούσε ότι θα σκοτώσει, μπροστά στην 18 μηνών κόρη τους.

Το δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε τον 45χρονο ομόφωνα ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών ενώ καταδικαστική ήταν και η εισαγγελική πρόταση.

Μάλιστα, ομόφωνα απέρριψε και το ελλαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που ζητήθηκε από την υπεράσπιση με το επιχείρημα ότι παρότι είναι κρατούμενος εδώ και 10 μήνες, εντούτοις οι γονείς του, συνεχίζουν να καταβάλουν την διατροφή στην παθούσα.

Το τροχαίο με την Πόρσε
Για τον θάνατο του άτυχου Παναγιώτη Καράτζη μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ο 45χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, βάσει του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει για την περίπτωσή του φυλάκιση έως δέκα ετών και παραμένει προσωρινά κρατούμενος μέχρι τη δίκη.

Το γεγονός ότι λίγο πριν βρεθεί πίσω από το τιμόνι, ο 45χρονος είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ της Τροχαίας Χανίων, έφερε τεκτονικές αλλαγές στην τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ με αντικαταστάσεις διευθυντών, γεγονός που πρόσφατα συνδέθηκε με την αποκάλυψη της δαιδαλώδους εγκληματικής οργάνωσης με τα όπλα, τα ναρκωτικά και την εκκλησιαστική περιουσία.

Πηγή: zarpanews.grhttps://www.zarpanews.gr/

