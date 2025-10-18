ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ξεκινάει για δεύτερη χρονιά η βιωματική δράση της Δημοτικής Αστυνομίας για την κυκλοφοριακή εκπαίδευση των μαθητών

Η βιωματική δράση «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.» που σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ηρακλείου και αγκαλιάστηκε από μαθητές δημοτικών σχολείων και εκπαιδευτικούς, ξεκινάει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Ηρακλείου.

Σκοπός της δράσης είναι η διαμόρφωση σωστής Κυκλοφοριακής Αγωγής στα παιδιά της Γ΄,Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού, τα οποία μέσα από βιωματική προσέγγισης θα μπορέσουν:

• Να αναπτύξουν γνώσεις και συμπεριφορές χρήσιμες για την καθημερινότητά τους ως πεζοί αλλά και ως μελλοντικοί οδηγοί.
• Να κατανοήσουν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς και να αναπτύξουν δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης και αντιμετώπισης των κινδύνων στο δρόμο.

• Να ενισχύσουν την κριτική σκέψη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Οι μαθητές, περπατώντας στο κέντρο του Ηρακλείου μαζί με στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας, θα μάθουν τα σημαντικότερα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την αναγκαιότητα ύπαρξης των αναπηρικών θέσεων, των ραμπών, των οδεύσεων τυφλών, να χρησιμοποιούν σωστά τις διαβάσεις πεζών και τους φωτεινούς σηματοδότες. Επίσης, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Δημοτικού Αστυνομικού, θα δίνουν «κλήσεις» όπου τα ίδια τα παιδιά θα διαπιστώνουν κάποια παράβαση του Κ.Ο.Κ..

Η δράση θα εξελίσσεται στην Πλατεία Ελευθερίας, τις οδούς Δαιδάλου, Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού, Αγίου Μηνά με κατάληξη τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για...

0
O Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι το...

Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με κάνναβη ,...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών...

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για...

0
O Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι το...

Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με κάνναβη ,...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά: Ένοχος και για ενδοοικογενειακή βία ο 45χρονος οδηγός της μοιραίας Πόρσε: Απειλούσε ότι θα σκοτώσει την πρώην του μπροστά στο παιδί τους
Επόμενο άρθρο
Λασιθι:Ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη δημιουργία «Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού» στη Νεάπολη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ΒΟΑΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
O Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι το...

Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με κάνναβη , ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών...

Λασιθι:Ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη δημιουργία «Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού» στη Νεάπολη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ομόφωνα αποφάσισε το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης τη...

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πότε περνάμε από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST