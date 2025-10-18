Δήμος Ηρακλείου:Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.

Ξεκινάει για δεύτερη χρονιά η βιωματική δράση της Δημοτικής Αστυνομίας για την κυκλοφοριακή εκπαίδευση των μαθητών

Η βιωματική δράση «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.» που σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ηρακλείου και αγκαλιάστηκε από μαθητές δημοτικών σχολείων και εκπαιδευτικούς, ξεκινάει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Ηρακλείου.

Σκοπός της δράσης είναι η διαμόρφωση σωστής Κυκλοφοριακής Αγωγής στα παιδιά της Γ΄,Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού, τα οποία μέσα από βιωματική προσέγγισης θα μπορέσουν:

• Να αναπτύξουν γνώσεις και συμπεριφορές χρήσιμες για την καθημερινότητά τους ως πεζοί αλλά και ως μελλοντικοί οδηγοί.

• Να κατανοήσουν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς και να αναπτύξουν δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης και αντιμετώπισης των κινδύνων στο δρόμο.

• Να ενισχύσουν την κριτική σκέψη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Οι μαθητές, περπατώντας στο κέντρο του Ηρακλείου μαζί με στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας, θα μάθουν τα σημαντικότερα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την αναγκαιότητα ύπαρξης των αναπηρικών θέσεων, των ραμπών, των οδεύσεων τυφλών, να χρησιμοποιούν σωστά τις διαβάσεις πεζών και τους φωτεινούς σηματοδότες. Επίσης, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Δημοτικού Αστυνομικού, θα δίνουν «κλήσεις» όπου τα ίδια τα παιδιά θα διαπιστώνουν κάποια παράβαση του Κ.Ο.Κ..

Η δράση θα εξελίσσεται στην Πλατεία Ελευθερίας, τις οδούς Δαιδάλου, Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού, Αγίου Μηνά με κατάληξη τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.