Χανιά:Επισκέψεις της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής στα Χανιά ενόψει των εορτών.

Στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη επισκέφθηκε υπηρεσίες πρώτης γραμμής στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η κα Βολουδάκη επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων και το Λιμεναρχείο, όπου συναντήθηκε με στελέχη και προσωπικό των υπηρεσιών. Αντάλλαξε ευχές για τις γιορτές και συνομίλησε μαζί τους για τον σημαντικό ρόλο που επιτελούν καθημερινά με επαγγελματισμό, ετοιμότητα και αφοσίωση αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός στάθηκε στη συμβολή των υπηρεσιών πρώτης γραμμής στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά σε αυτές.