ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Επισκέψεις της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής στα Χανιά ενόψει των εορτών.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη επισκέφθηκε υπηρεσίες πρώτης γραμμής στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η κα Βολουδάκη επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων και το Λιμεναρχείο, όπου συναντήθηκε με στελέχη και προσωπικό των υπηρεσιών. Αντάλλαξε ευχές για τις γιορτές και συνομίλησε μαζί τους για τον σημαντικό ρόλο που επιτελούν καθημερινά με επαγγελματισμό, ετοιμότητα και αφοσίωση αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός στάθηκε στη συμβολή των υπηρεσιών πρώτης γραμμής στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά σε αυτές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος...

0
Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Λασίθι : Από τις 2 έως τις...

0
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από...

Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος...

0
Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Λασίθι : Από τις 2 έως τις...

0
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ολοκληρώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Λασίθι : Από τις 2 έως τις 12 Ιανουαρίου 2026 οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST