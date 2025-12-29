ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ολοκληρώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αλλαγές στη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας οδηγούν σε διακοπή των οικονομικών λειτουργιών από τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου έως και τις 19/1/2026 – Κλειστές οι οικονομικές υπηρεσίες για τους πολίτες

Ολοκληρώνεται η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου που έχουν στόχο την αναβάθμιση και διευκόλυνση της συνεργασίας των Δημοτικών Υπηρεσιών και των πολιτών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου προβλέπει την εγκατάσταση ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, που θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες και θα βελτιώσει τις διαδικασίες συντονισμού των δημοτικών υπηρεσιών.

Το νέο σύστημα θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους τομείς της διαχείρισης οικονομικών πόρων, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των δημοτικών εσόδων, της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των αιτημάτων των πολιτών, καθώς και των ηλεκτρονικών πληρωμών οφειλών. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, εκπαίδευσης υπαλλήλων και λειτουργίας helpdesk.

Στο πλαίσιο αυτό , οι οικονομικές συναλλαγές για πληρωμές οφειλών στον Δήμο δεν θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των πολιτών, παρά μόνο ηλεκτρονικά, με τη χρήση RF κωδικών ή μέσω καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, από τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 19 Ιανουαρίου 2026 ενώ οι οικονομικές υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές για τους πολίτες το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ο Μενέλαος Μποκέας υπέγραψε σύμβαση για έργα αγροτικής οδοποιίας στις Κορφές
Χανιά:Επισκέψεις της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής στα Χανιά ενόψει των εορτών.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
