Δήμος Μαλεβιζίου:Ο Μενέλαος Μποκέας υπέγραψε σύμβαση για έργα αγροτικής οδοποιίας στις Κορφές

Τη σύμβαση για την υλοποίηση έργων αγροτικής οδοποιίας στην Τοπική Κοινότητα Κορφών υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 106.000 ευρώ, αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση στη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, διευκολύνοντας την καθημερινή πρόσβαση αγροτών και κτηνοτρόφων στις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις γιορτές, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις υποδείξεις του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κορφών, Κώστα Φαραζάκη, με στόχο την κάλυψη των πιο άμεσων και κρίσιμων αναγκών της περιοχής.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου Λευτέρης Καλλέργης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Βαγγέλης Παρασύρης και Άρης Σαλούστρος.