Περιφράξεις σε παράνομες χωματερές από τον Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Απομακρύνθηκαν δεκάδες τόνοι αποβλήτων, αποκαταστάθηκαν οι χώροι και τοποθετήθηκαν 850 μ. μεταλλικών περιφράξεων σε περισσότερες από 25 ανεξέλεγκτες χωματερές, με τις εργασίες να συνεχίζονται

Σε μια σημαντική παρέμβαση προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας στη μάχη για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανεξέλεγκτων χωματερών που δημιουργούνται παράνομα, επιβαρύνοντας και θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το περιβάλλον όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Με βάση τις καταγραφές της Διεύθυνσης Καθαριότητας για σημεία όπου παρουσιάζονταν επαναλαμβανόμενα το φαινόμενο εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων αλλά και τις επισημάνσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που υπήρχαν για πολλά χρόνια στο Δήμο Ηρακλείου,

η Υπηρεσία Καθαριότητας προχώρησε ήδη σε κατασκευή και τοποθέτηση 850 μέτρων περίπου μεταλλικών περιφράξεων που τοποθετήθηκαν σε περισσότερα από 25 σημεία μετά την απομάκρυνση δεκάδων τόνων αποβλήτων και την αποκατάστασή τους.

Ενδεικτικά περιοχές που τοποθετήθηκαν περιφράξεις αποκατάστασης, αλλά και αποφυγής περαιτέρω δημιουργίας, ανεξέλεγκτων χωματερών είναι οι εξής :

• Μεσαμπελιές (Οδός Ουλάφ Πάλμε, Ιόλης & Αριδαίας, οδός Φραγκουλιτάκη & Καρυωτάκη)
• Βασιλείες (οδός Εθνικής Αντίστασης)
• Σύλαμο (οδός Ζωοδόχου Πηγής)

• Άγιος Ιωάννης Κνωσσού & Φιλοθέη (Οδός Αγαμέμνωνος, οδός Καρπενησίου & Καμπιτάκη, οδός Σόλωνος & Λ.Κνωσσού, οδός Ερμή, οδός Γαζίου & Αν.Νάθενα, οδός Ιασίωνος, οδός Μηνά Δημάκη, οδός Αρχελάου, οδός Σηφάκη & Κρήτης, οδός Πανδάρεω, οδός Πλούτου, οδός Πουλάκη)

• Τρεις Βαγιές (οδός Στεφανογίωργη, Οδός Ευαρέστου)
• Οικισμός Κνωσσού
• Τοπική κοινότητα Βενεράτου
• Τοπική κοινότητα Βουτών

• Τοπική κοινότητα Αυγενικής
• Τοπική κοινότητα Δαφνών

Αμέσως μετά τις γιορτές θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε περιοχές της Νέας Αλικαρνασσού και άλλες, που έχουν καταγραφεί επαναλαμβανόμενα, μικρής και μεγάλης εμβέλειας, σημεία παράνομης εναπόθεσης αποβλήτων.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης, ευχαρίστησε τα στελέχη της υπηρεσίας Καθαριότητας για την εν λόγω παρέμβαση και σε δηλώσεις του τόνισε ότι παράλληλα με την καθημερινή αντιμετώπιση του

φαινομένου απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων που παρανόμως εναποτίθενται στο δημόσιο χώρο, η υπηρεσία προχώρησε σ’ αυτές τις παρεμβάσεις προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο που σε πολλές περιπτώσεις συγκεκριμένων σημείων γινόταν επί δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κάδους, πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται. Για την απομάκρυνσή τους, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιούν τις δυο εντελώς δωρεάν υπηρεσίες του Δήμου:

• Την υπηρεσία ραντεβού απομάκρυνσης από τον δικό τους χώρο, καλώντας στα τηλέφωνα 2813409660, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00.

• Την υπηρεσία παράδοσης από τους ίδιους στον Σταθμό Μεταφόρτωσης, πίσω από το Αμαξοστάσιο του Δήμου στη Νέα Αλικαρνασσό, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 08:00 έως τις 14:00.

