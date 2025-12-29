ΚΡΗΤΗ

Σε εορταστικό κλίμα και οι μονάδες πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ευχές δώρα , συμβουλές αλλά και προληπτικές εξετάσεις κλείνει μία επιτυχημένη χρονιά πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης!

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως και τις 13:30, στην Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης, τη δράση «Δώρα Πρόληψης», στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη θωράκιση της υγείας των πολιτών μέσα από υπεύθυνες και στοχευμένες δράσεις πρόληψης.

Η πρόληψη αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προστασίας της υγείας μας, καθώς συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και στη μείωση κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την ποιότητα ζωής μας. Με αφορμή το εορταστικό κλίμα των ημερών, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να αφιερώσουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, συμμετέχοντας σε μία ημέρα που θα είναι αφιερωμένη στη φροντίδα και την ενημέρωση για την υγεία.

Στη δράση θα παρέχονται δωρεάν:

• Οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά από την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.

• Μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες άνω των 40 ετών από την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πιθανών παθήσεων.

Παράλληλα, γιορτινές δραστηριότητες και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους θα κάνουν την εμπειρία ακόμη πιο ευχάριστη, αποδεικνύοντας ότι η πρόληψη μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας θετικής, χαρούμενης καθημερινότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί όλους τους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή την πολύτιμη ευκαιρία και να χαρίσουν στον εαυτό τους και στους αγαπημένους τους το σημαντικότερο δώρο: την προστασία και τη φροντίδα της υγείας τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος...

0
Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Λασίθι : Από τις 2 έως τις...

0
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από...

Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος...

0
Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Λασίθι : Από τις 2 έως τις...

0
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για τον θρίαμβο του Στέλιου Τζωρτζινάκη
Επόμενο άρθρο
Περιφράξεις σε παράνομες χωματερές από τον Δήμο Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος έργο για την αντιμετώπιση λειψυδρίας στο Δήμο Χερσονήσου ύψους 1.170.000 ευρώ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Λασίθι : Από τις 2 έως τις 12 Ιανουαρίου 2026 οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών...

Χανιά:Επισκέψεις της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής στα Χανιά ενόψει των εορτών.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST