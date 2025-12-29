Σε εορταστικό κλίμα και οι μονάδες πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Με ευχές δώρα , συμβουλές αλλά και προληπτικές εξετάσεις κλείνει μία επιτυχημένη χρονιά πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης!

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως και τις 13:30, στην Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης, τη δράση «Δώρα Πρόληψης», στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη θωράκιση της υγείας των πολιτών μέσα από υπεύθυνες και στοχευμένες δράσεις πρόληψης.

Η πρόληψη αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προστασίας της υγείας μας, καθώς συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και στη μείωση κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την ποιότητα ζωής μας. Με αφορμή το εορταστικό κλίμα των ημερών, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να αφιερώσουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, συμμετέχοντας σε μία ημέρα που θα είναι αφιερωμένη στη φροντίδα και την ενημέρωση για την υγεία.

Στη δράση θα παρέχονται δωρεάν:

• Οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά από την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.

• Μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες άνω των 40 ετών από την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πιθανών παθήσεων.

Παράλληλα, γιορτινές δραστηριότητες και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους θα κάνουν την εμπειρία ακόμη πιο ευχάριστη, αποδεικνύοντας ότι η πρόληψη μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας θετικής, χαρούμενης καθημερινότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί όλους τους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή την πολύτιμη ευκαιρία και να χαρίσουν στον εαυτό τους και στους αγαπημένους τους το σημαντικότερο δώρο: την προστασία και τη φροντίδα της υγείας τους.