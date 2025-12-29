Ρέθυμνο:Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για τον θρίαμβο του Στέλιου Τζωρτζινάκη

Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον πυγμάχο Στέλιο Τζωρτζινάκη, τον προπονητή Νίκο Σαμψών και τον Αθλητικό Σύλλογο Διηνέκης εξέφρασαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Αγωνιζόμενος με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, ο Στέλιος Τζωρτζινάκης ο οποίος αναδείχθηκε από τον Διηνέκη και εξακολουθεί να αποτελεί μέλος του, κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υπερβαρέων Βαρών της κατηγορίας Α’ Elite προσθέτοντας άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των σπουδαίων και αλλεπάλληλων επιτυχιών του σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Στέλιο Τζωρτζινάκη, για τη μεγάλη επιτυχία του, όπως επίσης στον προπονητή Νίκο Σαμψών και στον Διηνέκη που τον προετοίμασαν και τον καθοδήγησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Τζωρτζινάκης διαπρέπει σε ένα άθλημα με μεγάλη ιστορία και παράδοση και προβάλλει σε σταθερή βάση και με μεγάλη συνέπεια τον τόπο μας. Τού εύχομαι να έχει τη δύναμη και το κουράγιο ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια του και να παραμείνει στην κορυφή» επισήμανε στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Τα θερμά συγχαρητήρια του προς τον αθλητή, τον προπονητή και το ρεθεμνιώτικο σωματείο εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

«Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά για την επιτυχία του Στέλιου Τζωρτζινάκη που δεν είναι η πρώτη και ασφαλώς θα έχει και συνέχεια. Τον είχαμε καμαρώσει στην κορυφή του βάθρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kick Boxing και συνεχίζει να δρέπει δάφνες σε υψηλό επίπεδο.

Τού αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία του, όπως επίσης στον προπονητή του Νίκο Σαμψών και στον Διηνέκη και τού εύχομαι να διατηρηθεί στην ελίτ, να ανταμείβεται για τον μόχθο του και να εκπροσωπεί επαξίως το Ρέθυμνο».