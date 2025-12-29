ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για τον θρίαμβο του Στέλιου Τζωρτζινάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον πυγμάχο Στέλιο Τζωρτζινάκη, τον προπονητή Νίκο Σαμψών και τον Αθλητικό Σύλλογο Διηνέκης εξέφρασαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Αγωνιζόμενος με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, ο Στέλιος Τζωρτζινάκης ο οποίος αναδείχθηκε από τον Διηνέκη και εξακολουθεί να αποτελεί μέλος του, κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υπερβαρέων Βαρών της κατηγορίας Α’ Elite προσθέτοντας άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των σπουδαίων και αλλεπάλληλων επιτυχιών του σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Στέλιο Τζωρτζινάκη, για τη μεγάλη επιτυχία του, όπως επίσης στον προπονητή Νίκο Σαμψών και στον Διηνέκη που τον προετοίμασαν και τον καθοδήγησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Τζωρτζινάκης διαπρέπει σε ένα άθλημα με μεγάλη ιστορία και παράδοση και προβάλλει σε σταθερή βάση και με μεγάλη συνέπεια τον τόπο μας. Τού εύχομαι να έχει τη δύναμη και το κουράγιο ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια του και να παραμείνει στην κορυφή» επισήμανε στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Τα θερμά συγχαρητήρια του προς τον αθλητή, τον προπονητή και το ρεθεμνιώτικο σωματείο εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

«Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά για την επιτυχία του Στέλιου Τζωρτζινάκη που δεν είναι η πρώτη και ασφαλώς θα έχει και συνέχεια. Τον είχαμε καμαρώσει στην κορυφή του βάθρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kick Boxing και συνεχίζει να δρέπει δάφνες σε υψηλό επίπεδο.

Τού αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία του, όπως επίσης στον προπονητή του Νίκο Σαμψών και στον Διηνέκη και τού εύχομαι να διατηρηθεί στην ελίτ, να ανταμείβεται για τον μόχθο του και να εκπροσωπεί επαξίως το Ρέθυμνο».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος...

0
Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Λασίθι : Από τις 2 έως τις...

0
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από...

Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος...

0
Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Λασίθι : Από τις 2 έως τις...

0
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Τα κάλαντα στο Δήμαρχο Μαλεβιζίου είπαν τα «Μελισσάκια»
Επόμενο άρθρο
Σε εορταστικό κλίμα και οι μονάδες πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Χερσονήσου:Στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος έργο για την αντιμετώπιση λειψυδρίας στο Δήμο Χερσονήσου ύψους 1.170.000 ευρώ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Λασίθι : Από τις 2 έως τις 12 Ιανουαρίου 2026 οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από το Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι από...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών...

Χανιά:Επισκέψεις της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής στα Χανιά ενόψει των εορτών.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST