Χανιά : Επιτυχημένη συνέχεια των Escape Room στον ΜΥΗΣ Αγυιά

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Escape Room: Halloween Special» στο ΜΥΗΣ Αγυιά, συνεχίζουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή!

Μέσα στον αυθεντικό βιομηχανικό χώρο του ιστορικού υδροηλεκτρικού σταθμού οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν γρίφους, να αποκωδικοποιήσουν μηνύματα και να δραπετεύσουν… πριν η δεξαμενή υπερχειλίσει!

Μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φαντασία και συνεργασία, στο σημείο όπου κάποτε ο ήχος των μηχανών αναμειγνύονταν με τον βόμβο του νερού.

Να θυμάστε…

Όσοι μπήκαν μέχρι σήμερα να ερευνήσουν,

αφότου η πόρτα έκλεισε πίσω τους,

δεν βγήκαν ποτέ!

ΜΥΗΣ Αγυιά — Ένας χώρος που ενώνει το παρελθόν με το παρόν

Ο ΜΥΗΣ Αγυιά συνεχίζει να λειτουργεί ως τόπος εκπαίδευσης, έρευνας και δημιουργικής εμπειρίας, συνδυάζοντας τη βιομηχανική κληρονομιά με τη σύγχρονη βιωματική μάθηση.

Με δράσεις που αγκαλιάζουν τη συμπερίληψη και τον πολιτισμό, ο σταθμός παραμένει σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους.

Η συμμετοχή στο Escape Room του ΜΥΗΣ Αγυιά προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ομαδική, διαδραστική μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία. Ενισχύει στους νέους την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων και καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, μέσα από τη σύνδεση μύθου και επιστήμης.

Στους ενήλικες προσφέρεται μια εναλλακτική εμπειρία αναψυχής με έντονο στοιχείο μυστηρίου και νοητικής πρόκλησης, ενεργοποιείται η λογική, η μνήμη και η παρατηρητικότητα τους ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μία ευκαιρία διαφυγής από την καθημερινότητα, προσφέροντας ψυχαγωγία με νόημα και συμμετοχή.

Η συμμετοχή οικογενειών στο escape room του ΜΥΗΣ θα δυναμώσει τους δεσμούς και την ομαδική συνεργασία μεταξύ των μελών και θα ενισχύσει τη συναισθηματική σύνδεση μέσα από τη συλλογική εμπειρία και τη χαρά της επιτυχίας. Τέλος, προσφέρεται ένας ασφαλής και δημιουργικός τρόπος ψυχαγωγίας που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και ιστορία.

Ομάδες 8–10 ατόμων

Διάρκεια: 90 λεπτά

Πληροφορίες: 6944 126 792, 6955 563 777

Κόστος Συμμετοχής 10€ / άτομο, 8€ / παιδί έως 18 ετών

Κρατήσεις: Μέσω της ιστοσελίδας του ΜΥΗΣ www.myhs.gr ή στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1nABSTi3sdW9YoWaR-yc7IVlE3R5x6DWQcw2BvXDhwBg/ed

Τον σχεδιασμό και την επιμέλεια του «escape room» ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί Κοντορινάκη Τόνια, Γεωργαντά Μαριλένα

Ο Πρόεδρος Η Διευθύντρια

Ευστράτιος Φλεμετάκης Μαρία Πετραντωνάκη