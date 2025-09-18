ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Καλεσμα Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών στην πορεια για τον ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Ούτε στα σχολειά μας,ούτε πουθενά έξω οι φασίστες από όλα τα Χανιά!
Δεν ξεχνάμε

12 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα ράπερ, Παύλου Φύσσα.

Είναι εξοργιστικό, τις ημέρες που συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονική επίθεση των φασιστικών ταγμάτων εφόδου της ΧΑ στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και λίγες ήμερες πριν την 12η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα να παίρνετε απόφαση για τη αποφυλάκιση του ναζί Ν.Μιχαλολιακου.

«ο Παύλος Φύσσας ζει» στον αγώνα ενάντια στο σύστημα που γεννά το φασισμό.

Δεν ανεχόμαστε την αδικία και την κοροϊδία. Παλεύουμε κόντρα στα εμπόδια για μια καλύτερη ζωή, δείχνουμε αλληλεγγύη σε όποιον την έχει ανάγκη, μας ενώνει το «ένας για όλους και όλοι για έναν». Μας αηδιάζουν όσοι χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο για να μας πείσουν ότι για τα προβλήματά μας, για το χάλι του σχολείου και τα ζόρια των γονιών μας, φταίει ο συμμαθητής από το δίπλα θρανίο, ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο κατατρεγμένος, και όχι το σάπιο σύστημα της αδικίας που για τα κέρδη των λίγων θυσιάζει τις δικές μας ζωές.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που καθυστέρησαν τη δίκη, που άλλαξαν τον ποινικό κώδικα και τους έριξαν στα μαλακά και που τώρα τους αποφυλακίζουν. Η πολιτική που δίνει εκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, που προμοταρει ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα με την επίσημη πολιτική της ΕΕ είναι η ίδια που αφήνει τα σχολεία μας αθωράκιστα με τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές και απαράδεκτες κτιριακές υποδομές.

Λέμε ξεκάθαρα ότι οι φασίστες είναι το μαντρόσκυλο αυτού του συστήματος για να φοβίσουν όποιον σηκώνει κεφάλι τώρα που μεγαλώνει η δυσαρέσκεια και η αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής. Γιαυτό τον λόγο το καλοκαίρι επιτέθηκαν σε αγωνιστές -μέλη της ΚΝΕ στα γραφεία του ΚΚΕ στον Κουμπέ !Με τον οργανωμένο αγώνα μας βάζουμε τοίχο στο ρατσιστικό δηλητήριο και στο σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά το φασισμό! Όλοι μαζί σαν μια γροθια αγωνιζομαστε για το σχολείο που έχουμε πραγματικά ανάγκη,

Γράφουμε συνθήματα, φτιάχνουμε πανο, σχηματίζουμε συνθήματα με τις τσάντες μας!Συμμετέχουμε στην αντιφασιστική πορεία στις 18/9 στις 19:00 στην πλατεία δημοτικής Αγοράς!
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
@mathiteschania

