Hράκλειο:Σύλληψη ατόμου με 150 γραμμάρια κάνναβης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -150- γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθη χθες (17.09.2025) το απόγευμα στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, 38χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας χθες (17.09.2025) το απόγευμα εντοπίστηκε ο 38χρονος κατά το χρόνο που τοποθετούσε επιμελώς συσκευασία με ποσότητα κάνναβης σε κάδο απορριμάτων και συνελήφθη. Ποσότητα κάνναβης βάρους 150 γραμμαρίων κατασχέθηκε.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

