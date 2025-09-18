ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους όπλα,γεμιστήρα και φυσίγγια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν -3- όπλα, γεμιστήρας και φυσίγγια

Συνελήφθησαν χθες (17.09.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου (2) άτομα (27χρονος ημεδαπός και 46χρονος αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής .

Ειδικότερα μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν χθες (17.09.2025) το πρωί έρευνες στην οικία και τα ποιμνιοστάσια του ημεδαπού σε περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και συνελήφθη και ο αλλοδαπός ως εργαζόμενος ποιμένας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• Πιστόλι
• Πολεμικό τυφέκιο
• Κυνηγετικό όπλο
• Γεμιστήρας και
• -55- φυσίγγια

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας, κωδικού εκτροφέα και φορολογικής δηλώσεως.

Η προανάκριση ενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η πρώτη δήλωση του Αρχιεπίσκοπος Κρήτης μετά...

0
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ: Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση για το...

Δήμος Χανίων:Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στο Θέρισο

0
Περισσότεροι από 5 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από τα συνεργεία...

Η πρώτη δήλωση του Αρχιεπίσκοπος Κρήτης μετά...

0
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ: Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση για το...

Δήμος Χανίων:Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στο Θέρισο

0
Περισσότεροι από 5 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από τα συνεργεία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο : Ψήφισμα στήριξης άδικου αποκλεισμού πρόσληψης συναδέλφου Κοινωνικής Λειτουργού ΑΜΕΑ στην Περιφέρεια Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Ηλεκτρικά Ποδήλατα: Περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα, 2.000 ενοικιάσεις και 2.000 εγγραφές μέσα σε 6 μήνες
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST