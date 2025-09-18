ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηλεκτρικά Ποδήλατα: Περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα, 2.000 ενοικιάσεις και 2.000 εγγραφές μέσα σε 6 μήνες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκε η πιλοτική περίοδος λειτουργίας – Σημαντικές οι φθορές και οι βανδαλισμοί στα ηλεκτρικά ποδήλατα και τους σταθμούς φόρτισης

Το έργο για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Ηράκλειο με την εγκατάσταση ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών φόρτισης αγκάλιασαν δημότες και επισκέπτες όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την σχετική εφαρμογή του έργου το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον Μάρτιο του 2025, οπότε και εγκαταστάθηκαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα καθώς και οι οκτώ σταθμοί φόρτισης (Πλατεία του Αγίου Μηνά, Παγκρήτιο Στάδιο, Κλειστό Γυμναστήριο Πατελών, Χανιώπορτα, στη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, Κομμένο Μπεντένι, παλιό Δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού και πάρκο Σεφέρη Κατσαμπά-Πλατεία Αγίου Δημητρίου), μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου:

• 2.024 ποδηλάτες έκαναν εγγραφή | 165 ποδηλάτες διαγράφηκαν.
• 908 ποδηλάτες πιστοποιήθηκαν με TAXIS.
• 37 ποδηλάτες απενεργοποιήθηκαν με ηλικιακά κριτήρια αυτόματα.
• 31 ποδηλάτες απενεργοποιήθηκαν για μη τήρηση των όρων.
• 2.114 Ενοικιάσεις | 1.212 ενοικιάσεις με πάνω από 50m.
• 15.841 km διανύθηκαν από τα ποδήλατα.

• 1.901,06 kg CO2 εξοικονομήθηκαν, που αντιστοιχεί σε 86,41 δέντρα.

Παρά την ικανοποιητική ανταπόκριση του κοινού, και παρά τις σχετικές εκκλήσεις από το Δήμο Ηρακλείου, έχουν δυστυχώς σημειωθεί αρκετοί βανδαλισμοί στα ποδήλατα και στους σταθμούς φόρτισης, βανδαλισμοί οι οποίοι επιβάλλουν την άμεση συντήρηση τους.

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη καταγράψει τα προβλήματα και τις προκλήσεις, για την άρτια διαχείριση τους μετά την επιστροφή των ηλεκτρικών ποδηλάτων στον αστικό ιστό, με στόχο Δημότες και επισκέπτες να χαρούν μια απρόσκοπτη μετακίνηση στους δρόμους της πόλης.

Ηράκλειο:Άμεση σύλληψη δύο ατόμων αφαίρεσαν τσάντα η...

0
Άμεση σύλληψη -2- αλλοδαπών για κλοπή στο Ηρακλειο Αφαίρεσαν τσάντα...

Hράκλειο:Σύλληψη ατόμου με 150 γραμμάρια κάνναβης

0
Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
