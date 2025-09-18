Ηράκλειο : Ψήφισμα στήριξης άδικου αποκλεισμού πρόσληψης συναδέλφου Κοινωνικής Λειτουργού ΑΜΕΑ στην Περιφέρεια Κρήτης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΔΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στηρίζει την ανάκληση του αποκλεισμού Κοινωνικής Λειτουργού ΑμεΑ από τον διορισμό της στην Περιφέρεια Κρήτης και ο κ.Μαρκάκης Αντώνης θα συμμετέχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκπροσωπώντας μας ,διεκδικώντας το δίκαιο και αυτονόητο.

Είμαστε δίπλα στην συνάδελφο Κοινωνική Λειτουργό από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε ,επικοινωνώντας με τους καθ ύλην αρμόδιους για να στηρίξουμε τη συνάδελφο μας που ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προέβλεπε ο ΑΣΕΠ προσελήφθη στην Περιφέρεια Κρήτης.

Αρνούμαστε να δεχθούμε πρακτικές αποκλεισμού Ατόμων με Αναπηρία από οποιοδήποτε δικαίωμα και στην προκειμένη περίπτωση από το δικαίωμα της εργασίας.

Ο αγώνας της συναδέλφου μας είναι συλλογικός -συμβολικός ,έχει ιδιαίτερη κοινωνική αξία και σημασία για όλους τους εργαζόμενους αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μας.,

—

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ