Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Συμμετοχή στο Συλλαλητήριο για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα – Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 19:00 πλατεία Ελευθερίας

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 7 μ.μ. στην ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

12 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών – Παράρτημα Ηρακλείου συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα για τα 12 χρόνια από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Ταυτόχρονα απαιτούμε την αναίρεση της απόφασης Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, με την οποία αποφυλακίζεται για «λόγους υγείας», το ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ο ναζιστής εγκληματίας Ν. Μιχαλολιάκος.

Δώδεκα χρόνια ακριβώς μετά την δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και μόλις έξι μέρες πριν την ημερομηνία της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα η απόφαση αυτή, είναι πρόκληση απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, που αποκάλυψε τον χαρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης και οδήγησε στην δικαστική καταδίκη της.

Είναι η ίδια εγκληματική οργάνωση που επιτέθηκε στους Αιγύπτιους ψαράδες, που δολοφόνησε τον Λουκμάν, που προχώρησε σε 100αδες βιαίες ενέργειες ενάντια σε ανθρώπους του αγώνα, μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά ακόμα και ενάντια σε μαθητές όπως το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, όπου οι ίδιοι οι μαθητές πέταξαν από το σχολείο τους τους φασίστες.

Η αστική δικαιοσύνη που έριξε στα μαλακά τους Χρυσαυγιτες, που υποβιβάζοντας την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, οδήγησε στην παραγραφή της, επιφυλάσσει για το εργατικό- λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του, την καταστολή και την τρομοκρατία, την δίωξη πρωτοπόρων εργατών που πρωτοστατούν για την υπεράσπιση των σπιτιών του Λαού, από τα funds και τις τράπεζες, σε όσους οργανώνουν την αντίσταση απέναντι σε αυτό για τον λαό εχθρικό κράτος.

Ξέρουμε πολύ καλά τον ρόλο των φασιστοειδών στα εργοστάσια και τις περιοχές που συγκεντρώνονται εργάτες γης, που κάθε φορά μας επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως τσιράκια και ρουφιάνοι των αφεντικών. Που σαν στόχο έχουν την διάσπαση της ενότητας των εργαζομένων για να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά και τις ορέξεις τους.

Με τον οργανωμένο αγώνα μας βάζουμε τοίχο στο ρατσιστικό δηλητήριο και το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά το φασισμό! Δυναμώνουμε την πάλης μας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, θύματα των οποίων είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες συνάδελφοί μας.

