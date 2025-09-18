Εκδήλωση – αφιέρωμα του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη Μαρία Κάλλας

Κάλλας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της

Συμμετέχει το Εργαστήρι Χορού «Μήλο»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, διοργανώνει εκδήλωση (χοροθεατρική παράσταση) – αφιέρωμα στη μεγάλη ντίβα του λυρικού τραγουδιού με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Χορού «Μήλο», την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ανοιχτό Θέατρο της πλαζ του ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο.

Συνδιοργάνωση : ΔΑΕΑΝ – Minoan Lines

Ώρα έναρξης : 21:00

Ελεύθερη είσοδος.

Πρόγραμμα εκδήλωσης :

•Carmen: L’amour est un oiseau rebel.

Georges Bizet

Χορεύει η Άννα Τσιριγώτη

•Vissi d’arte : Tosca: Giacomo Puccini

Χορεύει η Κυριακούλα Κυρίτση

•Madame Butterfly: Un bel di vedremo:

Giacomo Puccini

Χορεύει η Λυδία Πανώριου

•Lucia di Lammermoor: Il dolce suono :

Gaetano Donizetti

Χορεύει η Μαριλία Μάλλη

•Norma: Casta Diva : Vincenzo Bellini

Χορεύουν οι: Κυριακούλα Κυρίτση,

Μαριλία Μάλλη, Λυδία Πανώριου,

Άννα Τσιριγώτη