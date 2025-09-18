Εκδήλωση – αφιέρωμα του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη Μαρία Κάλλας

Κάλλας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της
Συμμετέχει το Εργαστήρι Χορού «Μήλο»
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, διοργανώνει εκδήλωση (χοροθεατρική παράσταση) – αφιέρωμα στη μεγάλη ντίβα του λυρικού τραγουδιού με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Χορού «Μήλο», την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ανοιχτό Θέατρο της πλαζ του ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο.
Συνδιοργάνωση : ΔΑΕΑΝ – Minoan Lines
Ώρα έναρξης : 21:00
Ελεύθερη είσοδος.
Πρόγραμμα εκδήλωσης :
•Carmen: L’amour est un oiseau rebel.
Georges Bizet
Χορεύει η Άννα Τσιριγώτη
•Vissi d’arte : Tosca: Giacomo Puccini
Χορεύει η Κυριακούλα Κυρίτση
•Madame Butterfly: Un bel di vedremo:
Giacomo Puccini
Χορεύει η Λυδία Πανώριου
•Lucia di Lammermoor: Il dolce suono :
Gaetano Donizetti
Χορεύει η Μαριλία Μάλλη
•Norma: Casta Diva : Vincenzo Bellini
Χορεύουν οι: Κυριακούλα Κυρίτση,
Μαριλία Μάλλη, Λυδία Πανώριου,
Άννα Τσιριγώτη