Ηράκλειο:Υπεγράφη η σημαντική συμφωνία μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Η δέσμευση του Δήμου Χερσονήσου για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών επισημοποιήθηκε με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου,

από τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα και τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη. Η σύμβαση αφορά το ερευνητικό έργο «Οδικός Χάρτης για τη Μείωση Διακινδύνευσης από Φυσικούς Κινδύνους», ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που θα εκπονηθεί από την ομάδα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα.

Ουσιαστικά, το έργο θα λειτουργήσει σαν ένα εργαλείο αιχμής για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην πιο σύγχρονη επιστημονική και τεχνική γνώση. Το έργο αναλαμβάνει μια κορυφαία ομάδα επιστημόνων του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο Δήμος Χερσονήσου θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που θα του επιτρέψει να αναβαθμίσει τα υφιστάμενα σχέδια πολιτικής προστασίας.

Η έρευνα θα εστιάσει σε:

Εξειδικευμένη ανάλυση κινδύνων: Θα διερευνηθούν σε βάθος οι γεωδυναμικοί κίνδυνοι (σεισμοί, τσουνάμι) και οι υδρομετεωρολογικοί (πλημμύρες, πυρκαγιές) που επηρεάζουν την περιοχή.

Ασφάλεια υποδομών: Θα εκτιμηθεί η τρωτότητα κρίσιμων υποδομών, όπως δρόμοι και κτίρια, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης.

Προστασία πολιτών και τουριστών: Θα εκπονηθούν ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των πληθυσμών στην περιοχή, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, για την αποτελεσματική ενημέρωση και εκπαίδευση όλων.

Στο πλαίσιο του έργου, η ερευνητική ομάδα θα:

• Εκπονήσει λεπτομερείς χάρτες κινδύνου για σεισμούς, τσουνάμι, πλημμύρες και πυρκαγιές, προσαρμοσμένους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Χερσονήσου.

• Δημιουργήσει εξειδικευμένα επιχειρησιακά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία ευάλωτων ομάδων και τη διαχείριση των τουριστικών ροών.

• Διοργανώσει ασκήσεις ετοιμότητας μεγάλης κλίμακας και θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για τους υπαλλήλους του Δήμου, τους εθελοντές και τον ευρύ πληθυσμό.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την ασφάλεια του Δήμου μας. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή κ. Λέκκα, δεν είναι απλώς μια τυπική σύμβαση, αλλά μια επένδυση στο μέλλον της Χερσονήσου. Μας δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την κορυφαία ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον.

Το έργο αυτό θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ, να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους με σχέδιο και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της περιοχής μας. Ο Δήμος Χερσονήσου αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η πρόληψη και η συνεχής εξέλιξη είναι οι βασικές αρχές της διοίκησής μας».

Από την πλευρά του ο κ. Λέκκας δήλωσε:

«Πριν από τριάντα χρόνια, στο Δήμο Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε μια πρωτοποριακή μελέτη που αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή. Ήταν η πρώτη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον Δήμο,

και σήμερα επιστρέφουμε με ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Η Χερσόνησος έχει εξελιχθεί σε έναν δήμο με μεγάλη γεωγραφική έκταση, έντονη τουριστική ανάπτυξη και αυξημένες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.

Το νέο έργο που μας αναθέτει ο Δήμος, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, θα εστιάσει στους γεωδυναμικούς και υδρομετεωρολογικούς κινδύνους, όπως σεισμοί, τσουνάμι, πλημμύρες και πυρκαγιές. Θα αναλύσουμε την τρωτότητα των υποδομών και τη δυναμική των πληθυσμών, ώστε να εκτιμήσουμε τη συνολική διακινδύνευση.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα επικαιροποιήσουμε τα υφιστάμενα σχέδια Πολιτικής Προστασίας και θα προτείνουμε νέες δράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς πρόκειται για μια ευαίσθητη κοινότητα που πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένη και προετοιμασμένη. Η νέα μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για μια σειρά πρόσθετων δράσεων που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του Δήμου Χερσονήσου».