Χανιά:Κρητικό Γλέντι με το Στέλιο Βαμβακά στη Πλατεία Κοντομαρί

Κρητικό Γλέντι με το Στέλιο Βαμβακά στη Πλατεία Κοντομαρί| Σάββατο 23 Αυγούστου
🌿Κρητικό Γλέντι στο χωριό!
🌹Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί διοργανώνει Κρητικό Γλέντι στη Πλατεία Κοντομαρί το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 με το Στέλιο Βαμβακά και την μουσική του παρέα!
Ώρα έναρξης: 21:00
Γενική Είσοδος: 5€
🍺Στο χώρο θα υπάρχει μπαρ με: ποτά, μπύρες, κρασί, τσικουδιά, αναψυκτικά, νερά
αλλά και φαγητό: πιλάφι με κρέας, καλαμάκια σουβλάκια, πατάτες, σαλάτα, γεμιστά.
📍Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
📞 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6972151099
*https://fb.me/e/2SWcdtKw1