Χανιά:Κρητικό Γλέντι με το Στέλιο Βαμβακά στη Πλατεία Κοντομαρί

Κρητικό Γλέντι με το Στέλιο Βαμβακά στη Πλατεία Κοντομαρί| Σάββατο 23 Αυγούστου

🌿Κρητικό Γλέντι στο χωριό!

🌹Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί διοργανώνει Κρητικό Γλέντι στη Πλατεία Κοντομαρί το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 με το Στέλιο Βαμβακά και την μουσική του παρέα!

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική Είσοδος: 5€

🍺Στο χώρο θα υπάρχει μπαρ με: ποτά, μπύρες, κρασί, τσικουδιά, αναψυκτικά, νερά

αλλά και φαγητό: πιλάφι με κρέας, καλαμάκια σουβλάκια, πατάτες, σαλάτα, γεμιστά.

📍Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί

📞 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6972151099

*https://fb.me/e/2SWcdtKw1