ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Κρητικό Γλέντι με το Στέλιο Βαμβακά στη Πλατεία Κοντομαρί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κρητικό Γλέντι με το Στέλιο Βαμβακά στη Πλατεία Κοντομαρί| Σάββατο 23 Αυγούστου

🌿Κρητικό Γλέντι στο χωριό!

🌹Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί διοργανώνει Κρητικό Γλέντι στη Πλατεία Κοντομαρί το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 με το Στέλιο Βαμβακά και την μουσική του παρέα!

Ώρα έναρξης: 21:00
Γενική Είσοδος: 5€

🍺Στο χώρο θα υπάρχει μπαρ με: ποτά, μπύρες, κρασί, τσικουδιά, αναψυκτικά, νερά
αλλά και φαγητό: πιλάφι με κρέας, καλαμάκια σουβλάκια, πατάτες, σαλάτα, γεμιστά.

📍Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρί
📞 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6972151099

*https://fb.me/e/2SWcdtKw1

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά

0
Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί...

Παράδοση και Ψηφιακή Μετάβαση Πολιτισμού Η Περιφέρεια...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά το καινοτόμο πρόγραμμα «Ζώσα...

Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά

0
Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί...

Παράδοση και Ψηφιακή Μετάβαση Πολιτισμού Η Περιφέρεια...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά το καινοτόμο πρόγραμμα «Ζώσα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ε.Π.Κ.Κρητης: ” Ένα μεγάλο ευχαριστώ,στον Δρ Ιατρικής Αθανάσιο Γιάννη, για την Δωρεάν, στο Νοσοκομείο Χανίων,10 αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών στο ΤΕΠ “
Επόμενο άρθρο
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 21 Αυγούστου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST