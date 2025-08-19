ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ε.Π.Κ.Κρητης: ” Ένα μεγάλο ευχαριστώ,στον Δρ Ιατρικής Αθανάσιο Γιάννη, για την Δωρεάν, στο Νοσοκομείο Χανίων,10 αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών στο ΤΕΠ “

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , αποδέκτης των υπηρεσιών υγείας , από το Νοσοκομείο Χανίων Κρήτης, δεν .μείναμε ασυγκίνητοι από την ανακοίνωση, για την αξιόλογη, σημαντική κοινωνική προσφορά και θα θέλαμε δημόσια ,να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και ένα εγκάρδιο ευχαριστώ,στον Δρ Ιατρικής, Αθανάσιο Γιάννη .

Τέτοιες πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, σε ένα τέτοιο ευαίσθητο κοινωνικό Φορέα, όπως το Νοσοκομείο Χανίων,θα πρέπει να μας ευαισθητοποιουν όλους μας και να μας θυμίζουν ότι όλοι μας είμαστε “ευάλωτοι” ,ανά πάσα στιγμή και οι.δημοσιες νοσοκομειακές δομές, μπορεί να είναι υπόθεση της Πολιτείας, αλλά όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ,ότι υπάρχουν ελλείψεις, δεν θα πρέπει ,να μας αφήνουν αδιάφορους.
Συγχαρητήρια στον συνάνθρωπο ,τον Δρ Ιατρικής Αθανάσιο Γιάννη, αν και μη Χανιώτης, έδειξε την αγάπη του, την ευαισθησία του ,με την ανιδιοτελή δωρεά, δέκα αμαξιδίων μεταφορές ατόμων στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικων
με την πράξη του, στο Νοσοκομείο Αγ.Γεωργιος Χανίων .
Ως (καταναλωτές),χρήστες των υπηρεσιών υγείας του είμαστε κοινωνικά ευγνώμονες…

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελακη

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά

0
Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί...

Παράδοση και Ψηφιακή Μετάβαση Πολιτισμού Η Περιφέρεια...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά το καινοτόμο πρόγραμμα «Ζώσα...

Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά

0
Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί...

Παράδοση και Ψηφιακή Μετάβαση Πολιτισμού Η Περιφέρεια...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά το καινοτόμο πρόγραμμα «Ζώσα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:15ετές Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Κρητικό Γλέντι με το Στέλιο Βαμβακά στη Πλατεία Κοντομαρί
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST