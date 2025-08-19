Ε.Π.Κ.Κρητης: ” Ένα μεγάλο ευχαριστώ,στον Δρ Ιατρικής Αθανάσιο Γιάννη, για την Δωρεάν, στο Νοσοκομείο Χανίων,10 αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών στο ΤΕΠ “

Ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , αποδέκτης των υπηρεσιών υγείας , από το Νοσοκομείο Χανίων Κρήτης, δεν .μείναμε ασυγκίνητοι από την ανακοίνωση, για την αξιόλογη, σημαντική κοινωνική προσφορά και θα θέλαμε δημόσια ,να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και ένα εγκάρδιο ευχαριστώ,στον Δρ Ιατρικής, Αθανάσιο Γιάννη .

Τέτοιες πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, σε ένα τέτοιο ευαίσθητο κοινωνικό Φορέα, όπως το Νοσοκομείο Χανίων,θα πρέπει να μας ευαισθητοποιουν όλους μας και να μας θυμίζουν ότι όλοι μας είμαστε “ευάλωτοι” ,ανά πάσα στιγμή και οι.δημοσιες νοσοκομειακές δομές, μπορεί να είναι υπόθεση της Πολιτείας, αλλά όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ,ότι υπάρχουν ελλείψεις, δεν θα πρέπει ,να μας αφήνουν αδιάφορους.

Συγχαρητήρια στον συνάνθρωπο ,τον Δρ Ιατρικής Αθανάσιο Γιάννη, αν και μη Χανιώτης, έδειξε την αγάπη του, την ευαισθησία του ,με την ανιδιοτελή δωρεά, δέκα αμαξιδίων μεταφορές ατόμων στο Τμήμα Επειγόντων

Περιστατικων

με την πράξη του, στο Νοσοκομείο Αγ.Γεωργιος Χανίων .

Ως (καταναλωτές),χρήστες των υπηρεσιών υγείας του είμαστε κοινωνικά ευγνώμονες…

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη