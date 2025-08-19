Ρέθυμνο:15ετές Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου

ΑΝΘΙΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

15ΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

17 Αυγούστου 2025

Το πρωί της Κυριακής, 17ης Αυγούστου 2025, στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα Παναγίας Χαρακιανής επί της εθνικής οδού Ηρακλείου-Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε το 15ετές Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου (Συριανού).

Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, στον Όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Θεόδωρος εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος τέλεσε και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος υπό κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και άλλων εκκλησιαστικών επαρχιών, συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος καλωσόρισε με θερμούς λόγους τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σελευκείας κ. Θεόδωρο, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του και την τέλεση, για δεύτερη συνεχή χρονιά, του Αρχιερατικού Μνημοσύνου του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου, με τον οποίο συνδεόταν πολυμερώς και πολυτρόπως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Θεόδωρος, στην εμπνευσμένη ομιλία του, αναφέρθηκε στα μηνύματα της μεγάλης Θεομητορικής Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και, με βαθειά συγκίνηση, αναφέρθηκε στη μνήμη του αοιδίμου Μητροπολίτου Ανθίμου και στο πολύπτυχο και πολυσχιδές έργο του στην Εκκλησία των Ρεθυμνίων και όχι μόνο. Ευχαρίστησε δε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Πρόδρομο για την πρόσκληση και την αγαπητική αναστροφή, κομίζοντας τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ προς όλους.

Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου, στο Αρχονταρίκι του Προσκυνήματος, προσφέρθηκε επιμνημόσυνο κέρασμα, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλοί κληρικοί και λαϊκοί εκφράσθηκαν με λόγους αγάπης, τιμής και σεβασμού για το μακαριστό Μητροπολίτη Άνθιμο.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία και καρδιακή συμμετοχή τους και ευχήθηκε να έχομε όλοι την ευχή του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου.