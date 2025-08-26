Χανιά:Μουσικoθεατρική παράσταση “Μορφές του ‘Ερωτα” – VAMOS – Art and Thought στον Βάμο Αποκορώνου

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η «VAMOS – Art and Thought», συνδιοργανώνουν μουσικoθεατρική παράσταση με τίτλο: “Μορφές του ‘Ερωτα”. Η μουσικοθεατρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 21.00, στο Αμφιθέατρο «β» στον Βάμο Αποκορώνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι «Μορφές του Έρωτα» είναι μία παράσταση με μουσική, τραγούδι και χοροθεατρική έκφραση. Μία μελωδικά, δραματουργική προσέγγιση του έρωτα σε διαφορετικές ηλικίες, φύλα και συναισθηματικές εκφάνσεις. Μία γυναίκα τραγουδά και αναπολεί ερωτικές αναμνήσεις, διαφόρων ή και μίας μόνο ζωής. Επί σκηνής βρίσκονται πάντα η πιανίστρια Χριστίνα Αντωνιάδου, η τραγουδίστρια Αιμιλία Ράπτη και η ηθοποιός – χορεύτρια Εύη Τσακλάνου. Οι εναλλαγές των τραγουδιών διαδέχονται η μία την άλλη με παράλληλες δράσεις και μελωδίες χωρίς διακοπή.

Σκηνοθεσία – κίνηση – επιλογή κειμένων: Εύη Τσακλάνου

Μουσική επιμέλεια, Τραγούδι: Αιμιλία Ράπτη

Πιάνο: Χριστίνα Αντωνιάδου