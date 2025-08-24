Πολιτικά Κρήτης

Χανιά:Δήλωση Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή), γενικού διευθυντή Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Αγοραστάκη. Έναν άνθρωπο της προσφοράς, με το ήθος, την ανιδιοτέλεια και την αγωνιστικότητα να χαρακτηρίζουν τη μακρά πορεία του στη δημόσια ζωή. Έντονα πολιτικοποιημένος από τα νεανικά του χρόνια με σαφή ιδεολογική ταυτότητα, πάντοτε με καθαρή ματιά, υπηρέτησε με πάθος την Αυτοδιοίκηση.

Θαυμαστής και φίλος του Μίκη Θεοδωράκη, αφοσιώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στην ανάδειξη του έργου και της πνευματικής παρακαταθήκης του ως Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη από την ίδρυσή του το 2005. Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης τον τίμησε με την εμπιστοσύνη του ορίζοντάς τον εκτελεστή της διαθήκης του.

Το συγγραφικό του έργο για τον Θεοδωράκη αποτελεί ουσιαστική συμβολή στη μελέτη του έργου και της προσωπικότητάς του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Mε επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ολοκληρώθηκε η 12η εθελοντική αιμοδοσία στο Καστέλλι- Συγκεντρώθηκαν 32 φιάλες αίμα
