Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Mε επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ολοκληρώθηκε η 12η εθελοντική αιμοδοσία στο Καστέλλι- Συγκεντρώθηκαν 32 φιάλες αίμα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 12η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η πρωτοβουλία, η οποία διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελλίου και τους Φίλους του Κέντρου Υγείας Καστελλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Καστελλίου, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους κατοίκους του Καστελλίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 32 φιάλες αίματος, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά παραμένουν ζωντανές αξίες.

«Η προσφορά αίματος, αποτελεί το ύψιστο δώρο αγάπης για το συνάνθρωπο. Είναι μια υψηλού συμβολισμού κίνηση αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, που μπορεί να σώσει ζωές και να προσφέρει ελπίδα σε όσους έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες για τη συμμετοχή τους καθώς και τους συνεργαζόμενους φορείς για την πολύτιμη συμβολή τους ,στην επιτυχία της σημαντικής αυτής δράσης», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.