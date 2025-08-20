Πολιτικά Κρήτης

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Mε επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ολοκληρώθηκε η 12η εθελοντική αιμοδοσία στο Καστέλλι- Συγκεντρώθηκαν 32 φιάλες αίμα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 12η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η πρωτοβουλία, η οποία διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελλίου και τους Φίλους του Κέντρου Υγείας Καστελλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Καστελλίου, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους κατοίκους του Καστελλίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 32 φιάλες αίματος, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά παραμένουν ζωντανές αξίες.

«Η προσφορά αίματος, αποτελεί το ύψιστο δώρο αγάπης για το συνάνθρωπο. Είναι μια υψηλού συμβολισμού κίνηση αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, που μπορεί να σώσει ζωές και να προσφέρει ελπίδα σε όσους έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες για τη συμμετοχή τους καθώς και τους συνεργαζόμενους φορείς για την πολύτιμη συμβολή τους ,στην επιτυχία της σημαντικής αυτής δράσης», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025...

Ο Καραλής πανηγύρισε κάνοντας τον γύρο του...

0
Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την πρώτη του νίκη σε...

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025...

Ο Καραλής πανηγύρισε κάνοντας τον γύρο του...

0
Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την πρώτη του νίκη σε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST